رئيس الجمارك العامة القطرية: قطر مهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع إيران

والتقى أحمد الجمال الذي يزور طهران، مع رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، "محمد علي دهقان دهنوي" واكد خلال هذا اللقاء أنه تم تقديم التسهيلات المناسبة لاستيراد البضائع الإيرانية في قطر، مضيفاً: نعتقد أن حجم العلاقات التجارية يجب أن يكون أكبر مما يكون حاليا لأن البضائع الإيرانية يهتم بها رجال الأعمال القطريين.

تسهيل العلاقات التجارية بين إيران وقطر

وأكد رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، "محمد علي دهقان دهنوي" على ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتوفير البنية التحتية التجارية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر.

کما أكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر تشهد نموا متزايدا وقال: في مجال الجمارك يمكن اتخاذ إجراءات لتطوير التجارة بين البلدين وهناك استعداد في منظمة تنمية التجارة الإيرانية لمتابعة القضايا التي أثيرت في المنظمات الأخرى وتحقيقها.

وقال في إشارة إلى المسافة الجغرافية القريبة بين البلدين:إن القدرات التجارية لإيران وقطر يمكن أن تخلق فرصاً جيدة للتجارة، ومن دون شك فإن بوابة هذا التعاون ستكون الجمارك.

وأكد على توزيع حجم التجارة الإيرانية مع الدول العربية، وأضاف: يجب علينا إعداد البنية التحتية التجارية لذلك. ومن أهم هذه المبادرات تسهيل حركة التجار والخدمات اللوجستية والنقل البحري والتحويلات المصرفية والمتطلبات الجمركية.

وأعرب عن أمله في أن تتمخض هذه الزیارة عن نتائج جیدة في مجال التجارة.

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