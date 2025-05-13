رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية يلتقي رئيسة الجنة الأولمبية الدولية

والتقى رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية "محمود خسروي وفا"، والأمين العام للجنة الأولمبية الإيرانية "مهدي علي نجاد"، على هامش الاجتماع الـ45 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، الرئيسة المنتخب للجنة الأولمبية الدولية "كريستي كوفنتري".

وهنأ خسروي وفا خلال اللقاء، على الانتخاب كوفنتري رئيسة للجنة الأولمبية الدولية، مؤكدا على التأثير المؤكد لهذا الانتخاب الجدير ودوره في تسريع وتنمية تطوير الرياضة النسائية في جميع أنحاء العالم.

وفي إشارة إلى فوز النساء الإيرانيات بميداليتين فضية وبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 لأول مرة والحضور المتساوي للرياضيين والرياضيات في الألعاب الآسيوية الشتوية، قدم خسروي وفا تقريرا موجزا عن تقدم الرياضة النسائية في السنوات الأخيرة والحضور الأقوى للمرأة الإيرانية في الساحات الدولية كرياضيات ومدربات وحكام.

بدوره، أشارت كوفنتري إلى سياستها العامة المتمثلة في إقامة علاقات أوثق مع اللجان الأولمبية الوطنية من خلال فهم أفضل لقدراتها ومتطلباتها، معربة عن أملها في أن يتم في المستقبل الاستفادة من قدرات الرياضة الإيرانية لتعزيز أهداف الحركة الأولمبية.

كما أعربت عن ارتياحها لأداء اللجنة الأولمبية الوطنية وتواصلها المنسق مع مختلف إدارات اللجنة الأولمبية.

وتمت انتخاب كوفنتري، البطلة الأولمبية والحائزة على ميداليتين ذهبيتين وأربع فضية وميدالية برونزية واحدة، كأول امرأة وأول رئيسة للجنة الأولمبية الدولية.

وانعقد الاجتماع الـ45 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي بالكويت، بحضور رؤساء وأمناء عامين وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية من ـ45 دولة الأعضاء في المجلس الأولمبي الآسيوي ورؤساء وأمناء عامين للاتحادات الآسيوية ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية والأمين العام للجنة الأولمبية الإيرانية ورئيس لجنة الألعاب البارالمبية الآسيوية في المجلس الأولمبي الآسيوي.

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