المدير العام لوكالة الانباء الايرانية يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين

وأفادت "إرنا"، بأن "جابري أنصاري" الذي يزور الدوحة حاليا، التقى اليوم المدير العام لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، وتباحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا اللقاء، أكد الجانبان على توسيع التعاون الإعلامي بين الوكالتين الرسميتين الإيرانية والقطرية، كما وقعا على مذكرة تفاهم تنص على تعاون الجانبين في تبادل الأخبار والنتاجات الإعلامية.

يذكر ان حفل توقيع الاتفاق هذا، جرى بحضور "علي صالح آبادي"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، وعدد من مسؤولي الوكالتين الاخباريتين.

وفي تصريح لهما، اشار جابري انصاري والرميحي، إلى العلاقات الوثيقة بين طهران والدوحة، مع تاكيدهما على تفعيل تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية في مختلف المجالات.

وعقب توقيع هذه المذكرة، قام المدير العام لوكالة "إرنا" برفقة نظيره القطري بزيارة مختلف الاقسام لدى وكالة الأنباء القطرية، واطلع عن كثب على برامج هذه الوكالة، خاصة في مجالات التدريب والذكاء الاصطناعي.

كما زار "جابري أنصاري" مركز التدريب والإدارة الفنية لوكالة الأنباء القطرية، واطلع على البرامج التدريبية والإمكانيات الفنية وسير العمل والأنظمة الحديثة المستخدمة في مجال البث والإنتاج الإعلامي هناك.

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