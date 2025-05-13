١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٠٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85831974
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إيران والعراق تؤكدان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة

١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٠٦ م
رمز الخبر: 85831974
إيران والعراق تؤكدان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة

طهران / 13 أيار/ مايو/ أكد وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد" ووزير الكهرباء العراقي "زياد علي فاضل"، على اهمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجال الطاقة.

وافادت ارنا، بأن الوزيرين الايراني والعراقي التقيا، اليوم الثلاثاء، في طهران، وتباحثا بشأن العلاقات الستراتيجية، مع التنويه الى أهمية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والعمل على تطويره، مع الأخذ بعين الاعتبار الاواصر التاريخية والثقافية والدينية والسياسية العميقة التي تربط بين البلدين.

وكان وزير النفط الإيراني، قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي عن توقيع مذكرات التفاهم بين بغداد وطهران، لتوسيع التعاون النفطي بشتى المجالات، ومنها التنقيب البحري ونقل الغاز المصاحب للخام من الحقول الحدودية العراقية إلى إيران، لتوفير اللقيم لوحدات الغاز الطبيعي السائل (NGL) واشراك القطاع الخاص في هذه العملية.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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