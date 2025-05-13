وزير العلوم يؤكد على أهمية إنشاء حدائق تكنولوجية مشتركة مع أوزبكستان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بين وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الايراني صراح، مع نظيره الأوزبكي "كونغراتباي شريف أوف"؛ على هامش اجتماع وزراء العلوم بالدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون؛ والذي استضافته مدينة أورومتشي بمنطقة شينجيانغ الصينية.

ووده وزير العلوم الايراني، في هذا اللقاء، دعوة الى نظيره الأوزبكي لحضور اجتماع وزراء العلوم في الدول الإسلامية الذي سيعقد بطهران الأسبوع المقبل.

من جانبه، اشاد وزير التعليم العالي في جمهورية أوزبكستان، بجهود نظيره الإيراني في عقد هذا الاجتماع وأكد على تعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية والابتكارية بين طهران وطشقند.

وفي إشارة إلى مركز التكنولوجيا المشترك مع إيران، الذي تم إنشاؤه خلال السنوات الأخيرة، دعا "شريف أوف" الى استمرار التعاون الثنائي لتاسيس المزيد من مراكز التكنولوجيا والابتكار في كلا البلدين.

انتهی**2054 / ح ع **