١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85831979
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وزير العلوم يؤكد على أهمية إنشاء حدائق تكنولوجية مشتركة مع أوزبكستان

١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٣ م
رمز الخبر: 85831979
وزير العلوم يؤكد على أهمية إنشاء حدائق تكنولوجية مشتركة مع أوزبكستان

طهران / 13 أیار / مایو / ارنا - أكد وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الايراني "حسين سيمائي صراف"، خلال اللقاء مع نظيره الأوزبكي "كونغراتباي شريف أوف" اليوم الثلاثاء، اكد على ضرورة إنشاء حدائق علمية وتكنولوجية مشتركة فضلا عن واحات ابداع دولية، بتعاون البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بين وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الايراني صراح، مع نظيره الأوزبكي "كونغراتباي شريف أوف"؛ على هامش اجتماع وزراء العلوم بالدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون؛ والذي استضافته مدينة أورومتشي بمنطقة شينجيانغ الصينية.

ووده وزير العلوم الايراني، في هذا اللقاء، دعوة الى نظيره الأوزبكي لحضور اجتماع وزراء العلوم في الدول الإسلامية الذي سيعقد بطهران الأسبوع المقبل.

من جانبه، اشاد وزير التعليم العالي في جمهورية أوزبكستان، بجهود نظيره الإيراني في عقد هذا الاجتماع وأكد على تعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية والابتكارية بين طهران وطشقند.

وفي إشارة إلى مركز التكنولوجيا المشترك مع إيران، الذي تم إنشاؤه خلال السنوات الأخيرة، دعا "شريف أوف" الى استمرار التعاون الثنائي لتاسيس المزيد من مراكز التكنولوجيا والابتكار في كلا البلدين.

انتهی**2054 / ح ع **

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