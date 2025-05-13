١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85831991
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وفد اعلامي ايراني يصل الى روسيا

١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣١ م
رمز الخبر: 85831991
وفد اعلامي ايراني يصل الى روسيا

موسكو / 13 أيار / مايو / إرنا - وصل الى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، وفد اعلامي ايراني يقوده نائب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي للشؤون الاعلامية "محمد رضا نوروز بور"؛ حيث سيجري مباحثات لتعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري "نوروز بور" محادثات مع مساعدة وزير الاعلام الروسي "تشيرك سوفا" بحضور سفير الجمهورية الاسلامية لدى هذا البلد "كاظم جلالي"، حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين طهران وموسكو.

كما سيحضر نائب وزير الثقافة الايراني، على امتداد هذه الزيارة، اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالتعاون الإعلامي بين إيران وروسيا، والذي تستضيفه المؤسسة الإعلامية الروسية "روسيا اليوم".

وسيتباحث الطرفان في هذا الاجتماع، حول آليات تطوير التعاون الإعلامي ونشر المعلومات، ومكافحة الأخبار المفبركة، وتوظيف الإمكانيات المشتركة لتعزيز الروابط بين الشعبين الايراني والروسي.

علما ان الوفد الاعلامي الذي يراسه نائب وزير الثقافة الايراني الى موسكو، يضم مسؤولين من هذه الوزارة وايضا وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مدراء لدى وكالات الانباء المختلفة في ايران.

انتهى ** ح ع

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