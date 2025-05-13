وفد اعلامي ايراني يصل الى روسيا

ومن المقرر أن يجري "نوروز بور" محادثات مع مساعدة وزير الاعلام الروسي "تشيرك سوفا" بحضور سفير الجمهورية الاسلامية لدى هذا البلد "كاظم جلالي"، حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين طهران وموسكو.

كما سيحضر نائب وزير الثقافة الايراني، على امتداد هذه الزيارة، اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالتعاون الإعلامي بين إيران وروسيا، والذي تستضيفه المؤسسة الإعلامية الروسية "روسيا اليوم".

وسيتباحث الطرفان في هذا الاجتماع، حول آليات تطوير التعاون الإعلامي ونشر المعلومات، ومكافحة الأخبار المفبركة، وتوظيف الإمكانيات المشتركة لتعزيز الروابط بين الشعبين الايراني والروسي.

علما ان الوفد الاعلامي الذي يراسه نائب وزير الثقافة الايراني الى موسكو، يضم مسؤولين من هذه الوزارة وايضا وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مدراء لدى وكالات الانباء المختلفة في ايران.

انتهى ** ح ع