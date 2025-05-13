مساعد وزير الخارجية الايراني يشرح تفاصيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا

وأوضح "رضائي" اليوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين أن غريب ابادي قدم في هذا الاجتماع، تقريرا عن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا بوساطة عمان؛ مبينا أن هذه المفاوضات في نسختها الرابعة أيضا تركزت حول المواضيع العامة، حيث جددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التاكيد على خطوطها الحمراء.

ووفقا لتصريحات مساعد وزير الخارجية في اجتماع لجنة الامن القومي النيابية اليوم، فإن تخصيب اليورانيوم يشكل خطا الأحمر بالنسبة لايران، كما اشار بانه لم تجر أي مفاوضات بشأن القضايا الإقليمية والقوة الدفاعية والصاروخية للبلاد.

وعن المواقف الأمريكية المتضاربة، صرح "غريب آبادي" بأن فريق التفاوض الإيراني انتقد في هذه الجولة تلك المواقف المتناقضة وعقوبات واشنطن الأخيرة، مؤكدا بأن التوصل إلى اتفاق يعتمد على احترام الخطوط الحمراء الإيرانية وإذا سعى الأمريكيون إلى تصفير التخصيب فإن الجمهورية الإسلامية لا ترى حاجة لمواصلة المفاوضات.

وتابع مساعد وزير الخارجية، لافتا الى الاهمية والسبب والضرورة فيما يخص تخصيب اليورانيوم محليا، وقال : نحن أكدنا خلال المفاوضات على، أن تخصيب اليورانيوم يتعلق بالكرامة الوطنية للشعب الايراني، وقد دفعنا اثمانا باهظة من اجل الحصول على هذه التكنولوجيا الاساسية، لذلك فهي خط أحمر بالنسبة للبلاد ولن نتراجع عنها؛ مؤكدا "نحن نحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لتلبية العديد من متطلباتنا السلمية، بما في ذلك حاجة محطات توليد الطاقة.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إلى، أن أعضاء اللجنة طرحوا خلال اللقاء اليوم وجهات نظرهم، بما في ذلك انتقادهم الشديد للمواقف الأمريكية المتناقضة وضرورة التعامل الحاسم مع هذا النهج.

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