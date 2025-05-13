إيران والصين تؤكدان على تطوير التعاون التقني بين البلدين

ووصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "ستار هاشمي"، اليوم الاثنين إلى بكين بدعوة رسمية من نظيره الصيني "لي ليتشنغ"، حيث عقد الجانبان مباحثات لتعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين.

وفي هذا اللقاء، أكد وزيرا الاتصالات الايراني والصيني على توسيع التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتدريب الموارد البشرية.

الى ذلك، وصف هاشمي، جمهورية الصين الشعبية بأنها "شريك وحليف ستراتيجي" للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وفي إشارة إلى اللقاء الأخير بين رئيسي جمهورية البلدين في قازان الروسية، أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.

كما تحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني بشان وثيقة التعاون الستراتيجي الممتدة لـ 25 عاما بين طهران وبكين، معبرا عن أمله بأن يتم انطلاقا من النظرة الجديدة والهادفة إلى هذه الوثيقة، تسريع وتيرة التنفيذ العملي لهذا الاتفاق، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بدوره، أكد وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني على اهمية العلاقات التاريخية والودية القائمة بين البلدين، واصفا إيران بأنها أحد الشركاء الإقليميين المهمين بالنسلة لبلاده الصين، ودعا إلى توسيع التعاون الثنائي في المجالات التكنولوجية.

انتهی**2054 / ح ع **