اللواء سلامي : نحن مستعدون لأي سيناريو

وأضاف اللواء "سلامي" في تصريح له اليوم الثلاثاء : لقد تطورت قوتنا عشرات المرات عما كانت عليه في العام الماضي؛ نحن لا نتحدث عبثا وليعلم الأعداء بأننا اليوم أقوى من ذي قبل، مؤكدا بان العدو ادرك أن نظرية الهجوم على إيران قد انتهت.

وتابع : نحن نعرف العدو تمام المعرفة ونرصد تحركاته، والآن أيضا ومع وجود مستوى من الاتصالات السياسية والمفاوضات، نقف شامخين أقوياء؛ مصرحا : من يسعى للمواجهة مع إيران الإسلامية سيمنى بالهزيمة.

وأردف قائد الحرس الثوري : لقد زعم الأعداء بأن جبهة المقاومة ضعفت، لكنهم رأوا بأم اعينهم ان غزة أصبحت اليوم أقوى، واليمن يطلق الصواريخ أفضل، وحزب الله استعاد قدراته؛ قائلا : "الإسرائيليون" مضطربون ومتوترون، ولا يوجد أفق واضح هناك ورئيس وزرائهم أيضا مجرم حرب يخشى الاعتقال.

مضيفا : "إسرائيل" منهارة سياسيا بامتياز وحتى أوروبا ليست مستعدة لإقامة علاقات سياسية حقيقية معها، كما أنها منهارة اقتصاديا، ولو لا دعم أمريكا، لما كانت لتصمد امام المقاومة يوما واحدا.

واستطرد اللواء سلامي : هناك في قطاع غزة، نرى بأن هذا الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم يرزح تحت أنواع الحصار والشدائد، لكنه تمكن من افشال مخططات أمريكا و"إسرائيل".

وصرح : تعلم أمريكا أن الحرب لم تحل أيا من مشاكلها؛ مردفا : لقد اثار الرئيس الأمريكي المشاكل فقط، بما في ذلك حرب غزة وأوكرانيا ومزاعمه بضم كندا وغرينلاند وحرب التعريفات الجمركية والملف النووي، دون ان يحقق النجاح في أي منها.

واكمل قائلا : لقد جاء الرئيس الأمريكي في البداية بأسلوب متغطرس لتغيير العالم، لكنه الآن بدا يتراجع عن جميع مخططاته؛ منوها بأن تغيير شخص الرئيس لا يغير الحقائق في امريكا، كما لا يغير من واقع تراجع قدرات هذا البلد.

انتهى**9365 / ح ع **

