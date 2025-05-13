١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85832241
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سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ومستوطنات في غلاف غزة

١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٩ ص
رمز الخبر: 85832241
سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ومستوطنات في غلاف غزة

طهران / 14 ايار/مايو/ارنا- أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت أسدود وعسقلان و"سديروت" ومستوطنات في غلاف غزة، برشقات صاروخية، مساء الثلاثاء.

وأكدت القوة الصاروخية في سرايا القدس أنّ هذا القصف جاء رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مقاومو كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، اشتباكهم مع قوة هندسية إسرائيلية بالأسلحة الخفيفة، والإجهاز على سائق آلية عسكرية من نوع "باقر".

وأضافت كتائب القسّام أنّ هذه العملية تمّت في شرقيّ حيّ الشجاعية، شرقيّ مدينة غزة، الأحد.

أما الاثنين، فأعلنت سرايا القدس إسقاطها طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سوبر هيرون"، في أثناء تحليقها في أجواء مدينة غزة.

انتهى ** 2342

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