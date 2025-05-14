١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85832262
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إيران تتاهل إلى نهائي بطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية وتحجز مقعدا في المونديال

١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٦ ص
رمز الخبر: 85832262
إيران تتاهل إلى نهائي بطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية وتحجز مقعدا في المونديال

طهران / 14 ايار/مايو/ارنا- تأهل المنتخب الوطني الإيراني لكرة اليد الشاطئية للرجال إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا العاشرة وحجز بذلك بطاقة التاهل الى مونديال 2026 ايضا.

وتمكنت ايران من الفوز على باكستان في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي لبطولة اسيا لكرة اليد الشاطئية الجارية في مسقط بشوطين "15-9" و"16-10".

كما تأهل منتخب عمان لكرة اليد الشاطئية إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا العاشرة، وذلك بعد تغلبه على نظيره الأردني بنتيجة 2-0.

وتفوق المنتخب العماني في الشوط الأول بنتيجة 19-8، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 12-10، على الملعب الرملي في مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط، ليحسم تأهله رسميا لمونديال 2026.

تقام يوم غد الخميس 15 ايار/مايو المباراة النهائية لبطولة آسيا العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال بين منتخبي ايران وعمان.

انتهى ** 2342

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