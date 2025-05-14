قاليباف يصل إلى جاكرتا

وكان في استقبال قاليباف الذي يرافقه وفد برلماني، حين وصوله الى مطار إلى جاكرتا، عدد من المسؤولين الإندونيسيين.

وتعقد القمة في الفترة من 12 إلى 15 مايو/أيار تحت شعار "الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للثبات".

وكان وفد برلماني ايراني قد سافر قبل ايام الى جاكرتا بهدف المشاركة في الجلسات الرسمية والتخصصية لاجتماع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقد تحدث أعضاء الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللجان الدائمة العامة والسياسية والثقافية والمرأة وفلسطين.

يسعى اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تحقيق أهداف مختلفة، منها تعزيز القيم الإسلامية والتعريف بالمبادئ النبيلة للإسلام مع التركيز على جوانبه الحضارية، وترسيخ مبدأ الشورى ودعم التشاور والمشاركة في الحكم بما يتوافق مع الظروف الداخلية للدول، وتعزيز التعاون البرلماني وخلق إطار منسق لتبادل الخبرات والتفاعل بين برلمانات الدول الإسلامية، ومواجهة التحديات المشتركة وبحث القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية، ومكافحة الهيمنة والإسلاموفوبيا.

ومن الاهداف الاخرى للاتحاد ، توسيع التفاعلات الدولية والتعاون مع المؤسسات البرلمانية والدولية لتعزيز الأهداف المشتركة وحماية حقوق الإنسان والسلام وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان والسلام المستدام القائم على الكرامة الإنسانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام الكامل للسيادة الوطنية للدول الأعضاء على أساس ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

انتهى ** 2342