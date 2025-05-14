تواصل حرب إبادة جماعية واسعة.. 56 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر إخبارية بقصف عنيف على جنوب وشمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة خان يونس ومقتل وجرح العشرات من المواطنين الفلسطينيين منذ صباح الیوم الأربعاء.

کما استشهد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، بينهم 16 شهيدا في قصف على المستشفى الأوروبي ومحيطه بخان يونس، في حين ادعى إعلام إسرائيلي أن القصف استهدف قياديا بارزا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأكدت مصادر طبية استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات في سلسلة غارات استهدفت ساحة مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

کما قال مصدر طبي: أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد كبير في إحصائية أولية للهجوم الذي استهدف المستشفى، مشيرا إلى تعرض أقسام المستشفى لضرر كبير.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة.

مزاعم الاحتلال

بدوره، أقر الجيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى وزعم استهدافه عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل مجمع للقيادة والسيطرة تحت المستشفى.

وهذا ثاني استهداف إسرائيلي لمنشأة طبية في مدينة خان يونس خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ استهدف فجر الاثنين مجمع ناصر الطبي وهو أكبر المستشفيات في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح عديد من الفلسطينيين الذين كانوا يتلقون العلاج داخله بينهم الصحفي حسن إصليح، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وحسب آخر بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الذي صدر في الثامن من مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة.

من جهتها، جددت منظمة الصحة العالمية مطالبتها بوجوب وقف الهجمات على المستشفيات في غزة، داعية إلى ضرورة السماح بدخول الأغذية والأدوية إلى القطاع.

وتواصل "إسرائيل" حرب إبادة جماعية واسعة ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، مخلفة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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