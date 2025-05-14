القوات المسلحة اليمنية تستهدف تل أبيب للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، في ثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار "بن غوريون" عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه "إسرائيل".

وكان قد أعلن الجيش الصهيوني، أن سلاح الجو رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه "إسرائيل"، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد.

من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه دوت صفارات الإنذار في مناطق وسط "إسرائيل" والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.

وأكدت أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح بفضل الله، وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة.

وشددت القوات المسلحة أن الشعب اليمني لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، وعلى كل أحرار الأمة القيام بواجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأشارت إلى أن هذه العملية تأكيدا على استمرار حظر الملاحة في المطار المذكور، وعلى بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن تحذو حذو الشركات التي سبق وأن أعلنت وقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة.

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