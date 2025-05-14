بقائي: التجربة تثبت ضرورة التعامل بحذر شديد مع المفاوضات مع امريكا

و على هامش زيارة معرض طهران الدولي للكتاب، زار المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي" ،جناح وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا)،وفي رده على سؤال من مراسل الوكالة حول عملية المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة والتكهنات المحيطة بها، قال: إن انعقاد المفاوضات واتفاق الأطراف على الاستمرار فيها يشير إلى أن عملية التفاوض من المقرر ان تستمر.

وفيما يتعلق بموعد ومكان الجولة الخامسة من المفاوضات، افاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بأن وزارة الخارجية العمانية وبصفتها الوسيط والميسر لهذه المفاوضات،ستعلن عن موعد ومكان الجولة المقبلة بالتواصل مع جانبي التفاوض، لافتا الى ان التشاور قائم لتحديد الموعد الذي تراه الأطراف المعنية مناسبا في النهاية.

وعن بعض المزاعم حول وصول المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة الى طريق مسدود؛ لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني الى انه قد توجد تقلبات معينة في أي عملية تفاوض، وخاصة في مفاوضات بهذه الحساسية بين طرفين لديهما تاريخ طويل من عدم الثقة تجاه بعضهما البعض.

واضاف بقائي: وباعتبارنا ممثلين لإيران، فإننا نملك كل الحق في المضي قدما بتشاؤم شديد وحذر، نظرا لسجل أمريكا السابق في عدم الالتزام، والتناقضات في الكلام والسلوك التي نلاحظها حاليا.

وتابع: لكن في الوقت عينه،وانطلاقا من ايماننا الكامل بأن ما نسعى إليه يرتكز على القانون الدولي وإرادة الشعب الإيراني ونظرتنا المنطقية للقضية النووية، فإننا سنواصل هذا الطريق بقوة ونعدل تحركاتنا وفقا لتحركات الأطراف المعارضة وفي إطار مواقفنا المبدئية الواضحة والثابتة.

انتهى**ر.م