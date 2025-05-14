بقائي: اجتماع المدراء السياسيين لايران والدول الاوروبية الثلاث، يُعقد الجمعة

وابلغ بقائي الصحفيين على هامش زيارته لمعرض طهران الدولي للكتاب اليوم الاربعاء ان الاجتماع سيعقد بمدينة اسطنبول التركية. ويتضمن جدول اعماله مواصلة المشاورات مع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بما فيها حول المحادثات غير المباشرة بين ايران وأمريكا.

وكانت ايران والترويكا الاوروبية قد عقدت لحد الان ثلاث جولات من المحادثات حول الملف النووي الايراني.

وكان مقررا ان تعقد جولة جديدة من هذه المحادثات يوم الجمعة 2 الجاري في روما أي قبل يوم واحد من الجولة الرابعة من المباحثات الايرانية الامريكية ، لكنه أرجئ على خلفية ارجاء الجولة الرابعة من المحادثات.