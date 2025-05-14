١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:١٣ م
رمز الخبر: 85832862
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journalistکاظم شماعییان

بقائي: اجتماع المدراء السياسيين لايران والدول الاوروبية الثلاث، يُعقد الجمعة

١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:١٣ م
رمز الخبر: 85832862
بقائي: اجتماع المدراء السياسيين لايران والدول الاوروبية الثلاث، يُعقد الجمعة

طهران/ ايار/مايو/ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي ان اجتماع المدراء السياسيين لوزارات خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي، سيُعقد الجمعة.

وابلغ بقائي الصحفيين على هامش زيارته لمعرض طهران الدولي للكتاب اليوم الاربعاء ان الاجتماع سيعقد بمدينة اسطنبول التركية. ويتضمن جدول اعماله مواصلة المشاورات مع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بما فيها حول المحادثات غير المباشرة بين ايران وأمريكا.

وكانت ايران والترويكا الاوروبية قد عقدت لحد الان ثلاث جولات من المحادثات حول الملف النووي الايراني.

وكان مقررا ان تعقد جولة جديدة من هذه المحادثات يوم الجمعة 2 الجاري في روما أي قبل يوم واحد من الجولة الرابعة من المباحثات الايرانية الامريكية ، لكنه أرجئ على خلفية ارجاء الجولة الرابعة من المحادثات.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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