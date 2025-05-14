قاليباف: ايران اختارت بذكاء سلطنة عمان كوسيط للمحادثات

جاء ذلك خلال لقاء قاليباف، رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي على هامش الدورة الـ 29 لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في جاكرتا.

واكد قاليباف ان توسيع العلاقات مع البلدان الجارة، يشكل اولوية في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان العلاقات مع سلطنة عمان والتي تضرب بجذورها في التاريخ، تحظى بمكانة خاصة بالنسبة لنا.

وقال قاليباف في جانب اخر ان الدول الاسلامية لا تتحرك بشكل جاد اليوم لحل القضية الفلسطينية مضيفا ان فلسطين تمر اليوم بظروف عصيبة للغاية وان الصهاينة قرروا مواصلة الحرب تحت اي ظرف، لذلك يتعين علينا العمل بواجبنا الاسلامي والانساني في هذا الخصوص.

واعرب عن اعتقاده بضرورة وضع العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك قضايا المنطقة مع اولوية القضية الفلسطينية على اجدول الاعمال.

اما رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي فقد اكد في اللقاء ان سلطنة عمان تعمل على ارساء الاستقرار في المنطقة قائلا ان دور الجمهورية الاسلامية الايرانية مهم جدا في هذا المجال.

ودعا الى مواصلة هذه اللقاءات في اطار توسيع العلاقات واشاد بكلمة قاليباف ودعمه للشعب الفلسطيني لا سيما اهالي غزة.

واضاف ان العالم يتفرج اليوم على جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين فقط ولا يحرك ساكنا لوقفها.