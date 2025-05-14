قاليباف: تقدم العالم الاسلامي رهن بالتعاون بين ايران والسعودية

وقد التقى قاليباف اليوم الاربعاء رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على هامش الدورة الـ 29 لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والمقامة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وقال قاليباف في اللقاء ان الدول الاسلامية هي اليوم واكثر من اي وقت اخر بحاجة الى الانسجام والتماسك فيما بينها.

واضاف ان الابادة الجماعية التي تحصل اليوم في غزة، لا تجد صدى يذكر لها في وسائل الاعلام قائلا ان الطعام والدواء لا يصل الى غزة ولا اثر للانسانية.

واعرب عن سعادته لاقامة التواصل اللازم بين البلدين الاسلاميين في المنطقة اي ايران والسعودية قائلا انه يجب اقتناص هذه الفرصة لمواجهة التحديات التي تمر بها الامة الاسلامية.

وتابع قاليباف انه ان كانت الدول الاسلامية بما فيها ايران والسعودية تقف معا بانسجام ازاء الاحداث التي تقع في غزة، سيكون بوسعنا تسوية المشكلة الفلسطينية من خلال الفرص التي تحصل.

ووجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي دعوة لرئيس مجلس الشورى السعودي لزيارة ايران.

أما رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، فقد قال في اللقاء ان قضية غزة تمثل القضية العامة لفلسطين، ولا ننظر اليها كمنطقة جغرافية خاصة باسم غزة فقط.

واضاف ان الظلم الذي يمارس ضد فلسطين كلها خاصة في قطاع غزة، لا يستطيع أي انسان على وجه الارض احتمال هكذا حصار على مدار هذه السنين.

ووصف الوضع في غزة بانه مؤلم وقال ان اهم نقطة في اطار التطورات، تتمثل في التعاون الوثيق بين الدول الاسلامية فضلا عن انه يجب ان نتصرف بعقلانية. يجب أن تكون بيننا لقاءات عديدة.