الخارجية الايرانية: تصريحات ترامب المخادعة لن تخل بالتضامن الوطني الإيراني

وجاء في البيان الصادر يوم الاربعاء: "تستنكر وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء بشأن إيران باعتبارها ادعاءات كاذبة ومفرّقة ومضللة."

وأضاف البيان: "بينما ينفذ الكيان الصهيوني نيابة عن أميركا أبشع إبادة جماعية استعمارية في فلسطين المحتلة، ويحتل أراضٍ من دولتين عربيتين وإسلاميتين أخريين، وينتهك بشكل متكرر سيادة وسلامة لبنان وسوريا واليمن الإقليمية، مرتكباً أعمالاً إرهابية وجرائم حرب ضد هذه الدول، فإن الرئيس الأميركي يقوم بوقاحة بإلقاء اللوم على إيران في تدمير هذه الدول.

وأشار البيان إلى أن هذا التشويه للحقيقة القائم على قلب الحقائق الواضحة في المنطقة، يهدف إلى التغطية على مأساة الإبادة الجماعية في غزة وغيرها من جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وسوريا واليمن، وهو دليل آخر على النهج المخادع والمسيء لصانعي السياسة الأمريكيين تجاه شعوب المنطقة وإصرارهم على منع محاسبة هذا الكيان على جرائمه ضد شعوب المنطقة.

وأكد البيان أن "التصريحات المخادعة والمسيئة للرئيس الأميركي لا يمكن أن تضعف الوحدة الوطنية للإيرانيين داخل البلاد وخارجها، وان مثل هذه التصريحات لن تغير أبداً حقيقة أن الحكومات الأميركية لم تدخر أي جهد خبيث على مدى العقود السبعة الماضية لمنع تقدم وتنمية إيران، حيث دعمت بشكل كامل النظام السابق (النظام الملكي البائد في ايران) ونظام صدام المجرم خلال الحرب المفروضة (1980-1988)، كما فرضت أقسى اجراءات الحظر والضغوط الاقتصادية والمالية، مما أدى إلى انتهاك صارخ لحقوق كل مواطن إيراني.

وأضاف البيان: ان شعوب المنطقة والعالم لن ينسوا أبداً أنه بالتزامن مع وجود الرئيس الأميركي في المنطقة وتصريحاته المثيرة للتفرقة والمخادعة، يتم تشويه جثامين النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بأسلحة أميركية، ويستمر مخطط إبادة الشعب الفلسطيني بدعم سياسي ومالي وتسليحي أميركي مباشر وبشدة غير مسبوقة في المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تصريحات الرئيس الأميركي الباعثة للتفرقة تهدف بلا شك إلى إثارة الخلافات بين إيران وجيرانها العرب، وإخفاء الدور الأميركي المباشر في جرائم الكيان الصهيوني، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول المنطقة، بادراكها للنوايا والسجل الخبيث لأميركا والكيان الصهيوني، ستواصل دون التأثر بأساليب الأطراف الثالثة الساعية للتفرقة، مسيرة تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة بين شعوب المنطقة."

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