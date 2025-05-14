مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار قرب سلفيت وانسحاب المنفذ

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الإذاعة العامة الإسرائيلية اعلنت أن مركبة المستوطنين تعرضت لإطلاق نار من مسافة صفر، ما أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة رجل بجراح خطيرة، ولاحقًا، أفادت القناة 14 بوقوع إصابة ثالثة في مكان العملية.

وأكد جيش الاحتلال أن إطلاق النار وقع على شارع 446 قرب “أريئيل”، مضيفًا أن المقاوم أطلق النار من مسافة قريبة ولاذ بالفرار.

وفي أعقاب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث غرب سلفيت، وبدأت بتمشيط واسع في المنطقة، بحسب ما نقلته القناة 12.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل معظم بلدات محافظة سلفيت، ضمن إجراءات أمنية مشددة تهدف لمنع فرار المنفذين.

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