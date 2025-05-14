١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85833336
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مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار قرب سلفيت وانسحاب المنفذ

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٢٩ ص
رمز الخبر: 85833336
مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار قرب سلفيت وانسحاب المنفذ

طهران / 15 ايار/مايو/ارنا- قُتلت مستوطنة وأُصيب مستوطنان آخران بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، إثر تعرض مركبة تقلّهم لإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة، على شارع 446 بالقرب من مستوطنة “أريئيل” شمال الضفة الغربية، في عملية نفذها مقاوم فلسطيني قبل أن ينسحب من المكان.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الإذاعة العامة الإسرائيلية اعلنت أن مركبة المستوطنين تعرضت لإطلاق نار من مسافة صفر، ما أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة رجل بجراح خطيرة، ولاحقًا، أفادت القناة 14 بوقوع إصابة ثالثة في مكان العملية.

وأكد جيش الاحتلال أن إطلاق النار وقع على شارع 446 قرب “أريئيل”، مضيفًا أن المقاوم أطلق النار من مسافة قريبة ولاذ بالفرار.

وفي أعقاب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث غرب سلفيت، وبدأت بتمشيط واسع في المنطقة، بحسب ما نقلته القناة 12.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل معظم بلدات محافظة سلفيت، ضمن إجراءات أمنية مشددة تهدف لمنع فرار المنفذين.

انتهى ** 2342

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