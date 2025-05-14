١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85833338
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أكثر من 90 شهيداً منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٣٨ ص
رمز الخبر: 85833338
أكثر من 90 شهيداً منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة

طهران / 15 ايار/مايو/ارنا- يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إذ أكد مراسل الميادين ارتقاء أكثر من 90 شهيداً بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء.

وأفاد المراسل بارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة منذ  ساعات الصباح  إلى 5. وشنّ الاحتلال قصفاً استهدف مديرية تدريب الشرطة غرب المدينة.

وهدّد  "جيش" الاحتلال سكان منطقة حي الرمال في مدينة غزة، داعياً إياهم إلى الإخلاء فوراً.

وخلال الساعات الماضية، استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بحسب المراسل.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب مدرسة "أبو نويرة" في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما ارتقى شهيد في قصف من مسيّرة إسرائيلية على البلدة نفسها.

وأكد المراسل أنّ "جيش" الاحتلال عمد إلى نسف مبانٍ في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في آخر المعطيات التي نشرتها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52928 شهيداً و119846  إصابة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

انتهى ** 2342

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