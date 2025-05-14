أكثر من 90 شهيداً منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة

وأفاد المراسل بارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة منذ ساعات الصباح إلى 5. وشنّ الاحتلال قصفاً استهدف مديرية تدريب الشرطة غرب المدينة.

وهدّد "جيش" الاحتلال سكان منطقة حي الرمال في مدينة غزة، داعياً إياهم إلى الإخلاء فوراً.

وخلال الساعات الماضية، استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بحسب المراسل.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب مدرسة "أبو نويرة" في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما ارتقى شهيد في قصف من مسيّرة إسرائيلية على البلدة نفسها.

وأكد المراسل أنّ "جيش" الاحتلال عمد إلى نسف مبانٍ في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في آخر المعطيات التي نشرتها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52928 شهيداً و119846 إصابة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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