آية الله آملي لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة ناتجة عن عدم توازن فكري

وفي اجتماع المجمع يوم الاربعاء، انتقد آية الله آملي لاريجاني، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ضد إيران ، واصفا هذه التصريحات بأنها نتيجة لسلوك الرئيس الأمريكي غير الطبيعي وغير المتوازن، وقال: مثل هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي غير مسبوقة.

وفي إشارة إلى مواقف الرئيس الأمريكي المتذبذبة تجاه الجمهورية الإسلامية، صرّح آية الله آملي لاريجاني: "خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات ضد إيران يُعزى سببها إلى عدم توازنه الفكري. نأسف لعدم توازن الرئيس الأمريكي الفكري إلى هذا الحد".

ودعا آية الله آملي لاريجاني، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الرد على إهانات الرئيس الأميركي بالطريقة التي يراها مناسبة.

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