السفير جلالي: السردية المشتركة بين إيران وروسيا ستلقى صدى في عالم الإعلام

وكتب السفير جلالي مساء الاربعاء على منصة التواصل الاجتماعي اكس ، في الاشارة الى زيارة الوفد الاعلامي الايراني الى موسكو: "من الآن فصاعدا، صفحات التاريخ لن تكتبها وسائل الإعلام الغربية فقط، بل سيتردد ايضا صدى الصوت والسردية المشتركة لإيران وروسيا في عالم الإعلام".

واضاف: الأصدقاء لا يجتمعون فجأة؛ القمة الخامسة للتعاون الإعلامي هي نتيجة سنوات من التآزر بين إيران وروسيا.

وقال السفير الإيراني في موسكو: "أعرب الوفدان الإعلاميان الإيراني والروسي في الجولة الخامسة لاجتماع التعاون الإعلامي عن عزمهما على تطوير التعاون في مختلف المجالات".

ويزور الوفد الإعلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة محمد رضا نوروزبور مساعد الشؤون الإعلامية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، موسكو منذ الثلاثاء.

انعقدت مساء الثلاثاء مجموعة العمل المعنية بالتعاون الإعلامي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، بحضور نوروزبور ونظيرته الروسية تشيركاسيفا، نائبة وزير الاتصالات والإعلام الروسي، واستضافتها مجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية (روسيا اليوم).

وبعد نحو ثلاث ساعات من النقاش بين الطرفين وتقديم مقترحات من قبل ممثلي وسائل الإعلام، اختتمت مناقشات الاجتماع بحضور السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي.

كما أعرب مديرو وممثلو وكالات الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا)، والإذاعة والتلفزيون ، والطلبة الجامعيين (إيسنا)، وتسنيم، وخبر أونلاين، ونورنيوز، عن قدراتهم ومقترحاتهم في هذا الاجتماع.

من الجانب الروسي، أعرب ممثلون ومديرون من مجمع روسيا سيفودنايا، ووكالة أنباء تاس، وقناة زفيزدا، وقناة بريكس، ومركز الحوار، ومجلس الأعمال الروسي، وميديا ​​سكوب، عن آرائهم في الاجتماع.

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