نائب رئيس الجمهورية: الانضمام الى اتفاقية باليرمو يبرئ إيران من الاتهامات الباطلة وغير المبررة

وفي مقابلة خاصة مع وكالة إرنا، قال حجة الإسلام مجيد أنصاري: "بموجب النظام الداخلي لمجمع تشخيص مصلح النظام، في الحالات التي يتم فيها إحالة مشروع قانون أو اقتراح اليه من باب المصلحة للبت فيه ، يجب الحصول على أصوات ثلاثة أخماس الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وبالتالي كنا بحاجة إلى 24 صوتًا للموافقة، ولكن لحسن الحظ تمت الموافقة على مشروع القانون بـ 27 صوتًا".

*التصديق على اتفاقية باليرمو لا يعني رفع الحظر

وأضاف نائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية: ان الانضمام لهذه الاتفاقية لا يعني رفع الحظر، وإنما يعني توفير انفراجات للشعب والحكومة. ومن شأن هذا الامر أن يساعد في تسهيل العلاقات والأنشطة الاقتصادية وتبرئة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الاتهامات الباطلة وغير المبررة بالجريمة المنظمة، مثل غسل الأموال والتهريب.

وأكد حجة الاسلام أنصاري أن عدم انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية أدى إلى اتهامات مستمرة من قبل الأعداء والمغرضين لإيران بالتورط في هذا النوع من الجرائم، وقال: "مع الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، فإن الأرضية للدفاع عن مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون أكثر سلاسة، ولكن بالطبع هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى أيضا".

*الانضمام إلى اتفاقية باليرمو لا علاقة له بالمفاوضات الإيرانية الأميركية

وقال نائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية: "إن انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية باليرمو لا علاقة له بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن القرار اليوم سيساعد أيضا مفاوضي بلادنا على المشاركة في المفاوضات من موقع دعم وقوة أكبر، وسيوفر أجواء أكثر ملاءمة".

وأضاف: إن الحكومة طلبت مراجعة مشروعي قانون باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب المعلقين، كما أن مراجعة انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب مدرجة أيضاً على جدول أعمال أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام. ومن الطبيعي أنه بعد الانتهاء من الانضمام لاتفاقية باليرمو فإن أمانة المجمع سوف تدرس الانضمام إلى منظمة مكافحة تمويل الإرهاب، على الرغم من أن مناقشات عديدة جرت في هذا الصدد وأعدت تقارير من قبل، ولكن في نهاية المطاف فإن مجلس تشخيص مصلحة النظام سوف يتخذ القرار في الأشهر المقبلة.

*ماذا تعني الموافقة المشروطة على مشروع القانون؟

وفيما يتعلق بشرط الموافقة على هذا المشروع، قال حجة الإسلام أنصاري: "من وجهة نظري، لم تكن هناك حاجة لهذا الشرط من الناحية القانونية. وهذه الشروط في الواقع تأكيد إضافي على أحكام الاتفاقية نفسها. وتؤكد العديد من مواد هذه الاتفاقية على ضرورة تنفيذ أحكامها وفقاً للقوانين الداخلية للدول الأعضاء. وبعبارة أخرى، فإن العديد من توصيات ومواد هذه الاتفاقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون الدولي نصت على أن الدول الأعضاء سوف تستبق هذه القضايا استناداً إلى قوانينها الداخلية. ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو أن مجلس صيانة الدستور لم يبد أي اعتراض منذ البداية. وفي الوقت نفسه، وضع نواب المجمع شرطاً أساسياً لمزيد من الحذر، وهذا الشرط هو أن يكون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاتفاقية مشروطاً بأن نتصرف ونتخذ إجراءات في إطار الدستور وقوانين بلدنا.

وأكد نائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية أنه حتى لو لم يكن هذا الشرط موجوداً فإن بنود باليرمو تؤكد على أن الدول يجب أن تتصرف وفقاً لقوانينها الداخلية، وتابع: "ومع ذلك فإن وجود هذا الشرط يوفر ضماناً أكبر بأن مصالح البلاد، إن شاء الله، سوف تؤمن في إطار الدستور والقوانين الداخلية".

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