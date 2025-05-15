قاليباف يدعو لتوسيع العلاقات مع الجزائر

وعُقد اللقاء على هامش مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والمقام في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وقال قاليباف في اللقاء ان كوارث تحصل اليوم في فلسطين، تدعونا كلها لنقف في ظل الاتحاد والتماسك، الى جانب هؤلاء الناس المظلومين لاستيفاء حقهم.

واعرب عن اسفه لعدم اتحاد الدول الاسلامية في دعم فلسطين قائلا ان بعض الدول الاسلامية لا تدعم اليوم فلسطين فحسب بل ان عددا منها يدعم الصهاينة في هكذا ظروف جائرة.

وتابع قاليباف اننا يجب ان نتحاور في هذا الخصوص في اطار البرلمانات ونقيم التعاون اللازم لارسال المساعدات الضرورية الى غزة، اذ يمكن لايران والجزائر القيام بهكذا تعاون.

ودعا قاليباف في جانب اخر الى توسيع التعاون التجاري بين البلدين وقال ان ايران والجزائر بوسعهما التعاون في مجال الصناعة والشركات المعرفية والصحة والنقل.

اما رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائر ابراهيم بوغالي فقد قال ان اواصرنا وهواجسنا مشتركة لذلك يجب ان نعمل على المستويات الاقتصادية والحكومية والبرلمانية وفي هذا الاطار فان الدبلوماسية البرلمانية قادرة على رفد الطرفين لمواجهة التحديات.

واشار الى القضية الفلسطينية معربا عن اسفه لان بعض الدول الاسلامية لا تدعم القضية الفلسطينية فحسب بل تقف ضد المظلومين الفلسطينيين الى جانب الظالمين، وهي تدير ظهرها على هذه القضية.

واضاف ان بعض الدول تقوم بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الامر الذي لا يوفر مصالحها فحسب بل يؤدي الى ان يسمح هذا الكيان لنفسه بمواصلة جرائمه.

وتابع بوغالي ان الترحيل القسري ونقص الدواء والغذاء يعدان من المشاكل الجادة اليوم لفلسطين، لكن يتعين على الدول الاسلامية ان تتصرف بشكل اقوى لدى المحاكم الدولية لاقرار حق الفلسطينيين.