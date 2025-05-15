وفي هذا المجال سيتم قريبا تاسيس فرع "مير بيزنس بنك" الروسي في طهران.
ويحصل هذا في اعقاب اللقاء الرسمي بين رئيسي ايران وروسيا في مطلع العام الحالي والتوقيع على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
طهران/ 15 ايار/مايو/ارنا – في اطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو تم بالتعاون مع البنك المركزي الايراني، اصدار ترخيص لافتتاح اول فرع لبنك روسي في ايران.
وفي هذا المجال سيتم قريبا تاسيس فرع "مير بيزنس بنك" الروسي في طهران.
ويحصل هذا في اعقاب اللقاء الرسمي بين رئيسي ايران وروسيا في مطلع العام الحالي والتوقيع على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
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