اصدار ترخيص لافتتاح اول فرع لبنك روسي في ايران

وفي هذا المجال سيتم قريبا تاسيس فرع "مير بيزنس بنك" الروسي في طهران.

ويحصل هذا في اعقاب اللقاء الرسمي بين رئيسي ايران وروسيا في مطلع العام الحالي والتوقيع على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.