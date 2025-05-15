العميد فدوي: القوة العسكرية للثورة الاسلامية، هي خارج نطاق تخيل الاعداء

واضاف العميد فدوي الذي كان يتحدث في مراسم الذكرى الاولى لشهداء الخدمة في مدينة زيركوه ان خبثاء العالم يسعون دائما لبث الفرقة، لكن وعد الله لنصرة المسلمين الحقيقيين قائم، لذلك فان دعاياتهم التي يمارسونها حاليا لايجاد الفرقة لا اثر لها.

وقال في جانب اخر ان داعش الذي اوجدته امريكا، قضى عليه عشاق الثورة الاسلامية، لكن الرئيس الامريكي يزعم اليوم انه يريد القضاء على داعش.

واضاف انه في السنوات التي كان داعش يسيطر في الشام والعراق، التأم الشهيد سليماني ومحبون من 12 بلدان اسلاميا في سوريا والعراق، وقضوا على داعش من الاساس.

واكد العميد فدوي أن الحرس الثوري يمتلك اليوم زوارق قاذفة للصواريخ لا يمكن للقوات البحرية للعالم ان تتخيلها لذلك حققنا تقدما لافتا مقارنة بفترة الحرب المفروضة.

وتابع اننا نسعى دائما لرفع قدراتنا ولا يمكن مقارنتنا اليوم حتى بالعام السابق، لذلك عندما يعرف خبثاء العالم ان هذه القدرات ستستخدم، حينها يعلنون الهزيمة رسميا.