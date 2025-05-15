بزشكيان: سنخرج مرفوعي الراس من الازمات بفضل الوحدة والتعاضد وحكمة قائد الثورة

وقال الرئيس بزشكيان الذي كان يتحدث امام اهالي مدينة كرمانشاه (غرب) انه سيبذل ما بوسعه بصدق من اجل عزة الشعب وايران ورفعتهما.

واشار الى الكلمة التي القاها الرئيس الامريكي خلال زيارته للمنطقة وقال انهم ينهبون العالم ويظهروننا نحن الذين كرسنا كل حياتنا ووجودنا من اجل خدمة الشعب، على نحو اخر. مؤكدا ان ناهبي العالم والذين يزعزعون الامن في العالم، يزعمون ان ايران تزعزع امن المنطقة!

وتساءل: هل نحن من زعزع امن المنطقة ام اسرائيل التي تدافع امريكا عنها بكل ما اوتيت من قوة؟ من فعل ذلك؟ نحن أم اسرائيل التي تريق الدماء في المنطقة؟ يقولون انهم يفرضون حظرا على ايران لـ 47 عاما، واغلقوا جميع الطرق بوجهها، ان هؤلاء لا يعرفون ايران والايرانيين، ولا يعرفون كم من الابطال والمضحين والعلماء الذين يعيشون في هذه البلاد، ولذلك فانهم لم يقدروا على تركيع البلاد طيلة الـ 47 عاما.

واكد رئيس الجمهورية ان جميع المؤامرات ناتجة عن هؤلاء مضيفا اننا نسعى للسلام والاستقرار، ان لدينا أواصر اخوة مع جميع الدول الجارة لنا بما فيها تركيا والعراق وافغانستان وباكستان واذربيجان واوزبكستان وسلطنة عمان والبحرين والامارات والكويت والسعودية و...، لاننا نعيش في هذه المنطقة لالوف السنين.

وتابع انهم يتصورون انهم قادرون من خلال اغتيال العلماء، النيل منا، لكن ذلك هو من نسيج خيالهم الباطل، يطلقون علينا تهمة الارهاب، غير ان اسرائيل قتلت 60 الف انسان بريء بالتعاون مع امريكا واوروبا، ومنعت الماء والخبر والدواء عنهم ومن ثم يتمشدقون بالسلام والاستقرار.