قاليباف يلتقي رئيسة البرلمان الاندونيسي

وكان قاليباف قد وصل امس الاربعاء الى جاكرتا حيث ينعقد مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاسلامية.

ويقام المؤتمر في الفترة 12-15 الجاري بمشاركة رؤساء برلمانات وممثلي 38 بلدا اسلاميا، تحت شعار "الحوكمة الرشيدة والمؤسسات الرصينة كركائز للثبات".