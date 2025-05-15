١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85833759
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journalistکاظم شماعییان

قاليباف يلتقي رئيسة البرلمان الاندونيسي

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85833759
قاليباف يلتقي رئيسة البرلمان الاندونيسي

جاكرتا/ 15 ايار/مايو/ارنا – التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اليوم الخميس هنا، رئيسة البرلمان الاندونيسي بوان ماهاراني وذلك على هامش الدورة الـ 19 لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.

وكان قاليباف قد وصل امس الاربعاء الى جاكرتا حيث ينعقد مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاسلامية.

ويقام المؤتمر في الفترة 12-15 الجاري بمشاركة رؤساء برلمانات وممثلي 38 بلدا اسلاميا، تحت شعار "الحوكمة الرشيدة والمؤسسات الرصينة كركائز للثبات".

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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