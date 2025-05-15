سفير دولة قطر يدعو لتوسيع التعاون الثقافي والادبي مع ايران

وخلال زيارته للمعرض، عقد سفير قطر لقاء مع نائب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي للشؤون الثقافية رئيس معرض الكتاب محسن جوادي ووكيل المعرض مدير عام بيت الكتاب ابراهيم حيدري.

واشار آل شريف الى طاقات ايران الكبيرة في مجال اقامة معرض الكتاب وانتاج الاعمال الثقافية لا سيما الطباعة والنشر معربا عن رغبتهم للتعاون مع ايران في طباعة ونشر الاعمال.

واضاف السفير القطري اننا نقيم منذ القدم علاقات ثقافية وسياسية جيدة مع ايران، لكن علاقات البلدين لا يجب ان تقتصر على القضايا السياسية، بل يجب ان نصل الى تعاون واسع في المجال الثقافي.

واكد ان معرض الدوحة للكتاب يعد هو الاخر من المعارض الجيدة في مجال الكتاب والطباعة وشاركت فيه ايران وقال ننتظر ان يشارك عدد اكبر من الناشرين والكتاب الايرانيين فيه.

ودعا السفير القطري الى ايلاء المزيد من الاهتمام بترجمة الكتب من العربية الى الفارسية وبالعكس، موضحا ان لدينا العديد من الكتب ونرغب بترجمتها الى الفارسية.

اما نائب وزيرة الثقافة والارشاد الاسلامي للشؤون الثقافية رئيس المعرض محسن جوادي فقد قال ان قطر تحرز تقدما في مجال انتاج الكتب الجامعية والاعمال العامة معربا عن رغبة ايران بتعزيز التعاون الثقافي لا سيما في مجال الكتاب مع قطر.

كما قال مدير عام بيت الكتاب ان نحو 120 الف عنوان كتاب يتم طباعتها سنويا في ايران أكثر من 80 الف عنوان منها كتب جديدة.

واضاف ابراهيم حيدري ان اكثر من 5 ملايين شخص يزورون معرض طهران الدولي للكتاب سنويا. ويشارك للمرة الاولى اكثر من 120 ناشرا اجنبيا.