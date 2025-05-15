رئيس الجمهورية: استراتيجية الحكومة، ترسيخ الوفاق الوطني وتعزيز التضامن الاسلامي

وشدد الرئيس بزشكيان في كلمة القاها امام حشد من علماء الدين وكبار شخصيات المذاهب الاسلامية بمن فيهم علماء الشيعة واهل السنة وائمة الجمعة والجماعة واساتذة وفضلاء الحوزات العلمية في محافظة كرمانشاه، شدد على ضرورة تحقيق التقارب الوطني والانسجام بين الامة الاسلامية.

واشار الرئيس بزشكيان في جانب اخر الى جرائم الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة المظلومين مؤكدا انه ان كان ثمة اتحاد وانسجام بين البلدان الاسلامية، لما كان الكيان الصهيوني يجترح هذا المستوى من العنف والابادة الجماعية، ولما كان الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعوب الاسلامية، مُعرّض.

واكد بزشكيان الطاقات الهائلة التي يملكها العالم الاسلامي مضيفا ان القسم الاكبر من النفط والغاز وموارد الطاقة في العالم تكمن في منطقتنا، بيد أن الضامرين السوء للعالم الاسلامي يعملون من خلال تاجيج الخلافات العرقية والطائفية، على بث الفرقة والعداء بين هذه الدول في سبيل نهب خيراتها وثرواتها.

وفي اللقاء اعرب علماء الدين وائمة الجمعة وفضلاء الحوزات العلمية بكرمانشاه عن ارتياحهم لتوجهات رئيس الجمهورية الرامية لتحقيق الوحدة وشكروه على اهتمامه بمفاهم القرآن ونهج البلاغة السامية والعمل على العناية بوضع المحافظات الحدودية وكذلك الافادة من النخبة من اهل السنة في الهيكل التنفيذي للبلاد.