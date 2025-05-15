وزارة الخارجية: عدم تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية، ناتج عن الدعم الامريكي الشامل له

وقالت في بيانها الذي اصدرته بمناسب يوم النكبة انه في الذكرى السنوية لتاسيس الكيان الصهيوني والذي اطلق عليه الفلسطينيون وشعوب المنطقة حقا تسمية يوم النكبة، فان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على الحق الاساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه والمسؤولية القانونية والاخلاقية للاسرة الدولية لوقف الابادة الجماعية في غزة وتقديم المجرمين الصهاينة للمحاكمة لينالوا عقابهم.

واكدت ان المشروع الاستعماري والاجرامي للكيان الصهيوي للقضاء على فلسطين بوصفها شعبا وهوية تاريخية قد دخل مرحلة جديدة. أن الاجراءات المروعة وضد الانسانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني تنطوي بلا شك على جميع اركان اشد الجرائم الدولية لا سيما جرائم الحرب والجريمة ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية وفقا لتعريف "معاهدة الوقاية ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية".

واضافت ان الابادة الجماعية والقتل الهمجي للنساء والاطفال الفلسطينيين الابرياء مؤشر على العقلية الاستعمارية والفكر الاناني البشع للمحتلين ممن يتمتعون بالدعم التسليحي والسياسي لمساندي ومناصري هذا الكيان.

واكدت الخارجية الايرانية في بيانها ان الواجب الاخلاقي والقانوني للاسرة الدولية هو العمل على وقف الابادة الجماعية وانهاء الاحتلال ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة. ان جميع الحكومات ووفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة ومعاهدات حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني مكلفة بمساندة الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال ونيل حقه في تقرير مصيره. لكن الاكثر فورية هو الالتزام باتخاذ اجراء عاجل للحد من استمرار الابادة الجماعية وامحاء الشعب الفلسطيني وهي مسؤولية عامة وشاملة بموجب معاهدة الوقاية ومعاقبة الابادة الجماعية وان كل الدول تتحمل المسؤولية في هذا المجال.

وتابعت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والى جانب سائر احرار العالم، تؤكد على الحق الشرعي وغير القابل للمساس للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في مقاومة الاحتلال والعدوان بكل الادوات والوسائل المشروعة وتندد بشدة بجرائم المحتلين وترفض اي خطة لترحيل اهالي غزة والضفة الغربية عن وطنهم. وترى ان حل ازمة احتلال فلسطين يكمن في انهاء الاحتلال وتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة عن طريق الرجوع الى الراي العام للسكان الاصليين لفلسطين وتنفيذ حق عودة اللاجئين الى ارض الاباء والاجداد.