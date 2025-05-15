رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة استقطاب الاستثمارات الاجنبية

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كرمانشاه (غرب) ان قمنا باشراك الشعب في اتخاذ القرارات ووضع السياسات، فاننا لن نواجه المشاكل.

واضاف ان تصرفنا مع الشعب بصدق ونقول الحقائق فان الشعب سيتعاون مع الحكومة ويواكبها.