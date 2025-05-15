١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م
رمز الخبر: 85833998
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة استقطاب الاستثمارات الاجنبية

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م
رمز الخبر: 85833998
رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة استقطاب الاستثمارات الاجنبية

كرمانشاه/ 15 ايار/مايو/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس اننا بصدد استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمساهمة في تنمية وتقدم المحافظات بالبلاد.

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كرمانشاه (غرب)  ان قمنا باشراك الشعب في اتخاذ القرارات ووضع السياسات، فاننا لن نواجه المشاكل.

واضاف ان تصرفنا مع الشعب بصدق ونقول الحقائق فان الشعب سيتعاون مع الحكومة ويواكبها.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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