رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة استقطاب الاستثمارات الاجنبية

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كرمانشاه (غرب) ان قمنا باشراك الشعب في اتخاذ القرارات ووضع السياسات، فاننا لن نواجه المشاكل.
واضاف ان تصرفنا مع الشعب بصدق ونقول الحقائق فان الشعب سيتعاون مع الحكومة ويواكبها.
كرمانشاه/ 15 ايار/مايو/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس اننا بصدد استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمساهمة في تنمية وتقدم المحافظات بالبلاد.
واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كرمانشاه (غرب) ان قمنا باشراك الشعب في اتخاذ القرارات ووضع السياسات، فاننا لن نواجه المشاكل.
واضاف ان تصرفنا مع الشعب بصدق ونقول الحقائق فان الشعب سيتعاون مع الحكومة ويواكبها.
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