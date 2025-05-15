قائد الحرس الثوري: حققنا إنجازاً عظيما في مجال تكنولوجيا الدفاع

وقال اللواء حسين سلامي، في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء الخدمة في ساحة "الإمام الحسين (ع)" بطهران، الخميس 15 مايو/أيار، إنه ينوي استغلال هذه الفرصة لمقارنة قادة ومسؤولي الجمهورية الإسلامية مع قادة عالم الاستكبار وخاصة الولايات المتحدة، وقال: أطلق الرئيس الأمريكي مؤخرًا عملية نفسية ثقيلة ضد الشعب الايراني العظيم من أجل التأثير على افكار شعبنا من خلال خلق تأثيرات مدمرة ومخيبة للآمال. إنه يحاول أن يخيّب آمال الشعب الإيراني العزيز بكلامه.

وقال مخاطبا الرئيس الأمريكي: "الشعب الايراني يعتبرك قاتل بطله الوطني الأعظم والاكثر شعبية، الشهيد الفريق قاسم سليماني. لذلك، فكر جيدا في الصورة التي لديك في أذهان الشعب الايراني.

وفي حديثه لترامب، قال القائد العام للحرس الثوري: السيد الرئيس! قبل سنوات قليلة وصفتم الشعب الايراني بالإرهابي وقلتم إن إيران دولة إرهابية. كيف تثبت الآن أنك صديق لهذا الشعب؟.

وقال اللواء سلامي: إن الشعب الإيراني يعرف أصدقاءه وأعداءه جيداً، وأنتم في بؤرة عداء الشعب الإيراني. لقد فرضتم الحظر على الشعب الايراني وتريدون منع وصول الدواء إلى مرضى هذا البلد. بالطبع لن تستطيع ذلك ولم تكن قادراً على ذلك!.

وخاطب الرئيس الأميركي مرة أخرى قائلا: "إن الشعب الايراني لديه ذكريات مؤلمة عن الهيمنة الأميركية الظالمة على أراضيه. لقد بدأتم بانقلاب 19 أغسطس/آب 1953، وفي عهد البهلوي كنتم من تحكمتم بشكل مهين بالمصير السياسي للشعب الايراني، ونهبتم الثروات المادية لهذا الشعب، وحاولتم استبدال قيم وأسس الثقافة الدينية لهذا الشعب برموز شيطانية.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: أنتم من وقفتم بعد الثورة الإسلامية وراء كل الحروب والفتن والحظر والحرب النفسية والعمليات الإعلامية لإخضاع الشعب الإيراني لإرادتكم السياسية، لكن الشعب الإيراني أخذ قضية الولاية على محمل الجد وبكل إيثار، ونهض وطردكم من كل ساحات المواجهة مهزوماً.

واضاف اللواء سلامي: السيد رئيس الولايات المتحدة! ما قلتموه في السعودية إما أنه نتيجة جهلكم وعدم معرفتكم بحقيقة الشعب الايراني والحقيقة الكبرى لهذا الشعب العظيم، وإما أنه نتيجة عملية نفسية خادعة لتضليل الشعب الإيراني، ولكن اعلموا إن ما هو موجود في اذهانكم وما هو موجود في الواقع الميداني لإيران العزيزة بعيد عن بعضه البعض، بعد السماء عن الارض.

وأضاف: "أنتم لا تعرفون الشعب الإيراني والجمهورية الاسلامية وأساس الإسلام وإيران. لقد تفاخرتم علينا بناطحات السحاب كرمز لمجد وفخر بلد ما".

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: "نحن لا نفتخر أبدًا بالمباني العالية، على الرغم من وجود مبانٍ شاهقة وضخمة في هذا البلد تشهد على مجد وحضارة وفن وثقافة هذا الشعب. أقول لكم أننا فخورون بشخصيتنا، وهويتنا، وثقافتنا، وإسلامنا".

وأكد اللواء سلامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت اليوم استقلالها السياسي، وقال: "إن أعظم فخر لهذا الشعب وهذا البلد هو هذا الاستقلال السياسي. ليس بامكانكم فرض إرادتكم السياسية (اميركا) علينا. إيران لا تسعى لامتلاك الأسلحة النووية. هذا القرار ينبع من الإرادة السياسية للشعب والقائد العظيم لهذا البلد وليس من إرادتك. أنت لست في وضع يسمح لك بتحديد الإجراء الذي يجب علينا اتخاذه. أعلم أنك تواجه شعبا عظيما، فتعرف عليها جيداً.

وأضاف: السيد رئيس الولايات المتحدة! لقد صورت إيران في عقلك وكلماتك بأنها دولة منهكة، في حين أننا أطلقنا بالفعل عدة أقمار صناعية إلى الفضاء. وأنتم تعلمون جيداً أن الدولة التي حققت المعرفة في مجال الفضاء هي دولة متقدمة. منذ سنوات ونحن نقول أن إيران وصلت إلى المعرفة والتكنولوجيا النووية؛ المعرفة التي تعتبر من أكثر الإنجازات الإنسانية الحديثة تقدماً. تزعم أن إيران على وشك الحصول على سلاح نووي. أليس هذا التطور العلمي والتكنولوجي الذي يحدث في إيران اليوم دليلاً على تقدم إيران الكبرى؟.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: "السيد الرئيس (الاميركي)، نحن نبني محطات الطاقة ومصافي النفط الخاصة بنا. نحن نصنع توربيناتنا وطائراتنا ومروحياتنا وطائراتنا بدون طيار وأنظمة الدفاع والصواريخ والسيارات. يعد نظام الرعاية الصحية في إيران أحد أكثر الأنظمة تقدمًا في العالم. عندما تزور المستشفيات الإيرانية، ستتعرف على أطبائنا الشرفاء والمتخصصين والمهرة وممرضينا الدؤوبين وذوي الشعور بالمسؤولية. المعدات الموجودة في هذه المستشفيات مصنعة في إيران. حينها ستفهم اي بلد هي إيران.

وأكد اللواء سلامي: "لقد تركنا نحن وأنتم اختباراً جديراً بالحكم بشانه في ساحة المنافسة العالمية. شاهد إدارتك خلال أزمة كورونا. في تلك اللحظات الصعبة، لم تتمكنوا من إدارة فيروس كورونا بشكل صحيح، وقُتل مئات الآلاف من الأشخاص (في اميركا). لقد رأينا أنكم لم تتمكنوا حتى من دفن موتاكم. لكن إيران العظيمة قضت على كورونا بطريقة رائعة جداً وبسرعة مثالية. لقد أدرك العالم التقدم الكبير الذي أحرزته إيران في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: "السيد رئيس الولايات المتحدة! لدي بعض الأسئلة لك. إذا كذبت فأنكر ذلك؛ وإلا فاصمت وتأمل في هذا الأمر. ألا يقدم بعض شبابكم على الانتحار بسبب أزمة الهوية، والجمود الأخلاقي، واليأس من المستقبل؟ إذا لم تكن صحيحة، أخبرنا.

وأوضح القائد العام للحرس الثوري: "أليس 730 ألف شخص بلا مأوى ينامون في شوارعكم ليلاً؟ هل تمكنت من إدارة حرائق كاليفورنيا بشكل جيد؟ تتهم المسؤولين الإيرانيين بالاستيلاء على كل ثروات إيران وعدم تقديم أي شيء للشعب الإيراني. هل تستطيع أن تجيب على سؤال ما هي الاستراتيجية التي اتبعتها لتوسيع القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية لأميركا في الحروب التي لا تنتهي في غرب آسيا، والذي تسميه الشرق الأوسط؟ ثم أنفقت ثمانية تريليونات دولار، دون أن تتمكن من تحويل دولار واحد من تلك الثمانية تريليونات إلى مكاسب سياسية.

وطرح اللواء سلامي السؤال على ترامب وهو إذا كانت لديه إجابة للشعب الأميركي، وقال: "قارن بين حكمة قادتنا. كان الشهيد رئيسي رئيسًا كنت تراه دائمًا في بيوت الفقراء. الآن، انظر أين أنت في هذا العالم.

وقال: "أقدم وعدًا آخر للشعب الإيراني العزيز. لقد حققنا في الأسابيع الأخيرة إنجازًا عظيما في مجال تكنولوجيا الدفاع، لن أتحدث عنه اليوم بل سنكشف عنه عمليا ولكن اعلم أن موازين القوى قد تغيرت وسوف تتغير.

انتهى ** 2342