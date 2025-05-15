إيرواني: أميركا شريكة للكيان الصهيوني في جرائم الإبادة في غزة

وقال إيرواني، في كلمته في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة يوم الخميس بالتوقيت المحلي في ذكرى النكبة: "بينما نجتمع في هذه الجلسة، يستهدف الكيان الصهيوني، بدعم ومساعدة الولايات المتحدة، المستشفيات والمدارس والنساء والأطفال وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين وغيرهم عمداً، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو ستين ألف شخص وجرح وفقدان كثيرين آخرين".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الامم المتحدة: "إن الأدلة على الجرائم الشنيعة التي ارتكبها هذا الكيان لا يمكن إنكارها، والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والسلطات القضائية المختصة الأخرى تدرك جيدًا أبعاد هذه الاعمال الهمجية".

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "هذا جزء فقط من الوثائق التي تكشف عن المعاناة الكبيرة المستمرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني، جسديا ونفسيا، على مدى عقود من الزمن".

وفي جزء اخر من خطابه، أشار إيرواني إلى حرب الروايات، واصفًا إياها بظلم مزدوج للشعب الفلسطيني، قائلًا: "لعقود، يواجه الشعب الفلسطيني شكلًا آخر من أشكال الظلم، وهو الروايات الكاذبة التي ينشرها الكيان الصهيوني وداعموه، وخاصة الولايات المتحدة. روايات تحاول تبديل أدوار الضحية والجاني، يتحدثون نفاقًا عن السلام، لكنهم في الواقع يوسّعون نطاق الإبادة الجماعية والعدوان. يتحدثون عن حقوق الإنسان، لكنهم أنفسهم ينتهكونها بشكل صارخ. يتحدثون عن حرية التعبير، لكنهم يُسكتون أصوات الأبرياء الذين يريدون وقف هذا القتل. يتحدثون عن حرية المعلومات، لكنهم يُبرئون جرائم الكيان الصهيوني المروعة".

وأكد إيرواني على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للنقاش في الدفاع المشروع والعودة إلى وطنه، مضيفاً: "إن الكيان الصهيوني وداعميه هم السبب الرئيسي في نزوح ملايين الفلسطينيين، ويتم الأطفال، وتشريد العائلات، وتدمير الحياة اليومية في فلسطين، ويعتبرون السبب الرئيسي في النكبة وعدم الاستقرار في المنطقة".

وقال السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "في حين دعا المجتمع الدولي مراراً وتكراراً إلى وقف هجمات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فإن هذا الكيان وحماته يواصلون تصعيد هذه الجرائم تحت الوهم بأن جرائمهم ستبقى دون عقاب وفي ظل الدعاية والادعاءات الكاذبة".

انتهى ** 2342