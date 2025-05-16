القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي

وافادت وكالة "سبأ" ان القوات المسلحة اليمنية اكدت في بيان صادر عنها الخميس أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ باليستي فرط صوتي حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسبب الصاروخ في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة وأمام التطورات العاجلة في غزة، من استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر اليومية والمجاعة جراء الحصار الخانق وأمام العجز والخذلان العربي والإسلامي لتجد نفسها ومعها كل أحرار الأمة أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية كبيرة.

كما أكدت القوات المسلحة أنها ستعمل بعون الله تعالى على تعزيز وتوسيع فعلها العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار وان عملياتها العسكرية بفرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد وكذلك حظر الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف بإذن الله تعالى.

وافادت الميادين ان وسائل إعلام إسرائيلية اكدت رصد صاورخ أطلق من اليمن في اتجاه "إسرائيل"، مساء الخميس.

وفي إثر ذلك، توقف العمل في مطار "بن غوريون"، ودوّت صفّارات الإنذار في مناطق واسعة، باعتراف الإعلام الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلة إنّ "صاروخاً من اليمن أدخل الملايين إلى الملاجئ"، ولا سيما أولئك الذين كانوا يحضرون احتفالاً في مستوطنة "بيت شيمش" في القدس.

انتهى ** 2342