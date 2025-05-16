الدوري الايراني بلغ نهاية مطافه بفوز المتوج تراكتور على استقلال خوزستان

وفي هذه المباراة التي جرت في اطار الجولة الـ 30 والاخيرة من الدوري الايراني الممتاز في مدينة اهواز، مساء الخميس، سجل اهداف تراكتور كل من امير حسين حسين زادة (هدفين) وريكاردو الوز فيما سجل هدف استقلال خوزستان امير محمد محكم كار.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تراكتور الذي توج بالبطولة قبل 3 جولات من النهاية ، الى 68 نقطة فيما تجمد رصيد استقلال خوزستان عند 31 نقطة في المركز 12 .

وفي مباراة اخرى فاز سباهان اصفهان على ضيفه استقلال طهران 3-1 ايضا محرزا مركز الوصافة برصيد 60 نقطة فيما بقي رصيد استقلال طهران عند 34 نقطة في المركز التاسع.

كما فاز برسبوليس على ضيفه هوادار بنتيجة 2-0 في ملعب آزادي بطهران، رافعا رصيده الى 60 نقطة في المركز الثالث (بفارق الاهداف عن سباهان) وتجمد رصيد هوادار عند 22 نقطة في المركز الـ 16 والاخير.

وفي ختام منافسات الدوري سيشارك تراكتور في دوري ابطال اسيا للنخبة فيما يشارك سباهان في مباراة فاصلة قبل التاهل الى دوري النخبة الاسيوي 2 .

وهبط فريقا نساجي مازندران وهوادار الى دوري الدرجة الاولى بحلولهما في المركزين 15 و 16 على التوالي.

وتوج لاعب تراكتور امير حسين حسين زادة بلقب هداف الدوري برصيد 14 هدفا وجاء لاعب برسبوليس علي عليبور في المركز الثاني برصيد 12 هدفا ولاعب استقلال طهران رامين رضائيان برصيد 10 اهداف.

انتهى ** 2342