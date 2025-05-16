غزة: 120 شهيداً يوم امس.. واستشهاد 3 أسرى داخل سجون الاحتلال

وأفاد مراسل الميادين في قطاع غزة، الخميس، عن ارتقاء نحو 120 شهيداً في القطاع منذ الفجر من جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 217 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحافي في شبكة "قدس" الإخبارية الشهيد أحمد الحلو من جرّاء قصف إسرائيلي على شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ودان المكتب الإعلامي، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين، داعياً "الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكلّ الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى إدانة الجرائم الممنهجة ضدّ الصحافيين والإعلاميين في قطاع غزة".

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة البريطانية، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النّكراء الوحشية.

وكان قد استشهد صباح الخميس، الصحافي حسن سمور وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على منزله شرقي خان يونس.

*استشهاد 3 معتقلين في سجون الاحتلال

من جهتها أيضاً، أعلنت مؤسسات الأسرى، الخميس، استشهاد 3 معتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والجرائم المرتكبة بحقهم وهم: أيمن عبد الهادي قديح، بلال طلال سلامة، ومحمد إسماعيل الأسطل.

وفي بيان لها، أفادت المؤسسات بأنها تلقّت ردوداً من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي تفيد باستشهاد 3 معتقلين من قطاع غزة.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار/مايو أكثر من 10.100، من بينهم 37 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3577 معتقلاً إدارياً، و1846 من معتقلي غزة ممن صنّفتهم "مقاتلين غير شرعيّين"، علماً أنّ هذا المعطى لا يشمل كلّ معتقلي غزة وتحديداً من هم رهن الاحتجاز في المعسكرات التابعة لـ"جيش" الاحتلال.

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