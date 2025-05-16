إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز التعاون الإعلامي

وعلى هامش زيارته الى موسكو على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع المشترك الخامس للتعاون الإعلامي، التقى مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني للشؤون الاعلامية "محمد رضا نوروز بور"، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا "، كما حضر هذا اللقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا "كاظم جلالي".

وكان من بين أولويات مناقشات الجانبين خلال هذا اللقاء، تطوير التدريب المتخصص وتبادل الخبرات المهنية وتعزيز محو الأمية الإعلامية والمساعدة في تعزيز اللغتين الروسية والفارسية والتعاون المنظم لمكافحة تدفق الأخبار المزيفة.

وضمن شرحه أهداف وخطط الوفد الإعلامي الايراني، اكد مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني للشؤون الاعلامية "محمد رضا نوروز بور"،على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية مع روسيا في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا الى انه ضروة توطيد العلاقات الاعلامية بالتوازي مع العلاقات السياسية كي تصل الى مرحلة استراتيجية ايضا، في حال أرادت الدولتان الحفاظ على التفاعلات الثنائية وتوسيعها.

وفي هذا السياق، أعلن نوروزبور أيضا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون الإعلامي الثنائي وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة وتسهيل تواجد الصحفيين الروس في إيران.

وبدورها وضمن اعرابها عن ارتياحها لتواجد الوفد الإعلامي الإيراني رفيع المستوى في موسكو ومشاركته الفعالة في اللقاءات الإعلامية والتخصصية المشتركة، اوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" ، بأن روسيا الاتحادية تنظر بجدية واستراتيجية إلى تطوير التعاون الإعلامي مع إيران وترحب بالحوار بين وسائل الإعلام وتبادل المعرفة والخبرة المهنية والتدابير المشتركة لمكافحة التهديدات الناشئة مثل الأخبار المزيفة.

وايضا دعت زاخاروفا ،الصحفيين ومديري وسائل الإعلام الإيرانية إلى التواجد بشكل أكبر في روسيا، وخاصة للمشاركة في الاجتماع الدولي لمكافحة الأخبار المزيفة الذي ستستضيفه روسيا، وأكدت على استمرار المشاورات والتفاعلات المستهدفة في هذا الاتجاه.

وفي هذا اللقاء، أشار السفير الايراني لدى روسيا "كاظم جلالي" الى الاتجاهات الإيجابية في تطوير التعاون الإعلامي، وأعلن عن تسهيل ظروف السفر والنشاط للصحفيين الروس في إيران، وشدد على ضرورة تعزيز الاتصالات الإعلامية باعتبارها أحد أسس العلاقات الثنائية.

جلالي يلتقي الوفد الاعلامي الايراني في روسيا

كما التقى السفير الايراني "كاظم جلالي" ، الوفد الإعلامي الإيراني في مقر السفارة بموسكو،بحيث أكد على أن زيارة الوفد الإعلامي الإيراني إلى روسيا ، ونظرا لمستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، أصبحت ذات أهمية مضاعفة، قائلا:"تلعب وسائل الإعلام دورا مؤثرا في تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الاتصالات الدولية، وتعتمد العلاقات الاستراتيجية الايرانية-الروسية على دعم وسائل الإعلام في البلدين".

كما أكد جلالي على أن استدامة العلاقات السياسية تعتمد على العلاقات الثقافية والاقتصادية القوية،لافتا الى ان تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية بين ايران وروسيا يعتمد على دعم النخبة ووسائل الإعلام في البلدين.

هذا، وأشاد مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في هذا اللقاء، بالدعم الفعال والرائد الذي تقدمه سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، وأوضح خطط وزارة الثقافة لتعزيز مستوى التبادل الإعلامي الإيراني مع الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا، وأكد على أهمية استخدام القدرات الإقليمية في مواجهة التحديات الإعلامية المشتركة مثل الأخبار المزيفة والعمليات النفسية الغربية ضد البلدين وحرب الروايات.

وأضاف نوروز بور: "إن الدبلوماسية الإعلامية تكمل وتعزز الدبلوماسية الرسمية والسياسية، ومن خلال توسيع العلاقات الإعلامية الثنائية، يجب علينا تمهيد الطريق للاعتراف المتبادل، وزيادة مستوى الثقة العامة بين الدول، وحماية المصالح المشتركة على الساحة الدولية".

وفي هذا اللقاء، تم استعراض مواضيع الاجتماع المشترك الخامس للتعاون الإعلامي الايراني-الروسي الثنائي، وتمت مناقشة وجهات النظر حول استراتيجيات تطوير التعاون الإعلامي، والإنتاج السينمائي المشترك، وإقامة الدورات التدريبية الصحفية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومكافحة الأخبار المزيفة.

انتهى**ر.م