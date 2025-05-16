١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٣ ص
رمز الخبر: 85834305
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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في اليوم العاشر من فعاليات معرض طهران الدولي للكتاب؛

الرئيس بزشكيان يزور معرض طهران الدولي للكتاب

١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٣ ص
رمز الخبر: 85834305
الرئيس بزشكيان يزور معرض طهران الدولي للكتاب

طهران/16 ايار/مايو/إرنا- زار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان"، صباح اليوم الجمعة، المعرض الدولي الـ36 للكتاب في طهران، تزامنا مع فعاليات اليوم العاشر لهذا المعرض.

زار صباح اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان"، المعرض الدولي الـ36 للكتاب في طهران، الذي يقام في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران ،تزامنا مع فعاليات اليوم العاشر لهذا المعرض.

وتجدر الاشارة هنا الى ان فعاليات معرض طهران الدولي الـ 36 للكتاب، انطلقت تحت عنوان "لنقرأ من أجل إيران" يوم الأربعاء 7 أيار/مایو 2025 في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران وتستمر حتى 17 أيار/مایو الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 2300 ناشر في مختلف أقسام هذا المعرض.

وتقام هذه النسخة الـ36 من معرض طهران الدولي للكتاب على مساحة تبلغ نحو 75 ألف متر مربع في مصلى الإمام الخميني (رض)، بحيث يشارك فيها 2360 ناشرا في كل من الأقسام الحضورية والافتراضية، ومن بينهم 1620 ناشرا نشطا فقط في القسم الحضوري.

وعن فئة الأطفال والشباب، يعرض حوالي 240 ناشر أكثر من 31 ألف عنوان كتاب بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، ويتواجد في معرض طهران للكتاب 230 ناشر أكاديمي، وأكثر من 80 ناشر تعليمي، وأكثر من ألف ناشر عام.

كما يقام هذا الحدث أيضا افتراضيا على الموقع التالي book.icfi.ir.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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