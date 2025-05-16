خطيب جمعة طهران: انخفاض عدد السكان يعد تهديدا للهوية الوطنية والثقافية والتاريخية

ومن على منبر صلاة الجمعة في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران اليوم، أشار خطيب جمعة طهران، حجة الإسلام “محمد حسن أبو ترابي فرد” إلى التغييرات الديمغرافية للسكان، قائلاً: تم تحديد اليوم الوطني للسكان في إيران في 20 أيار/مايو من كل عام. وتشكل قضية الشباب في عصرنا الحالي القضية الوطنية والثقافية والاقتصادية والأمنية الأهم في البلاد، وقد أكد عليها قائد الثورة مرارًا وتكراراً في مختلف مؤلفاته.

وضمن تأكيده على أهمية الأسرة، استشهد بآيات من القرآن الكريم، موضحًا أن مؤسسة الأسرة هي سر رقي المجتمع وتقدمه، لافتًا إلى أن الشخصيتين اللتين تشكلان مؤسسة الأسرة، أي الوالدين، يمهدان الطريق لتقدم المجتمع واستمراره، مشددًا على أن المرأة هي الركيزة الأساسية في هذا الشأن.

وبالإشارة إلى أن التركيبة العمرية للسكان تحدد وتشكّل آفاق المستقبل للبلاد، أكد حجة الإسلام أبو ترابي فرد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المؤسسات العلمية والبحثية ذات الصلة، ومعهد أبحاث السكان، والجهات المتخذة للقرار، ومجلس الشورى الإسلامي، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، والأجهزة التنفيذية، وخاصة وزارة الصحة ووزارة الداخلية، حتى يمكن استخدام كامل قدراتها لتصحيح التركيبة العمرية للسكان وتغيراتها التي تشهد انخفاضًا في عددها في إيران.

وتابع، لافتًا إلى أن القضية التي يجب أن تحظى اليوم باهتمام وقلق جديين من قبل الأمة ومسؤولي البلاد حتى لا يواجه المجتمع تحديًا ثقافيًا واقتصاديًا وربما أمنيًا كبيرًا، هي قضية الشيخوخة السكانية المهمة في إيران.

واعتبر أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى انخفاض عدد السكان نتيجة لوجود أقل من طفلين لكل أسرة، الأمر الذي يدعو للقلق، موضحًا أن الاتجاه المستمر لانخفاض عدد السكان يشكل تهديدًا للهوية الوطنية والثقافية والتاريخية للبلاد، ويجب على الحكومة والشعب أن يسعيا بكل جدية وإصرار لتوفير الأسس اللازمة لحماية الهوية الديموغرافية الإيرانية.

كما تطرق في جزء آخر من خطبته إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، قائلاً: إن ترامب يعرف ما حدث في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والبنية التحتية الاقتصادية وبناء الطاقة في إيران والمنطقة. فهو يعلم أن هذه القوة العظمى، أي السكان، اليوم تشكّل العقبة الأهم أمام تجاوزات أمريكا وجرائمها.

هذا، وأكد خطيب جمعة طهران على أنه يجب الأخذ في الاعتبار قضيتين استراتيجيتين فيما يتعلق بالنمو السكاني، لافتًا إلى أن القضية الأولى اليوم هي ضرورة الاستفادة من كافة القدرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والإدارية وتخصيص الموارد اللازمة في ميزانية الدولة لاستغلال الموارد البشرية الانتقالية بشكل سليم، أي نافذة السكان في الدولة، مضيفًا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي للبلاد والتطورات الثقافية والاجتماعية التي تلعب دورًا هامًا في نمو المواليد.

وتابع أن القضية الثانية في هذا الخصوص، وتعد أمرًا مهمًا للمستقبل، هي التخطيط السليم لمتابعة مشاكل كبار السن، لافتًا إلى أنه بحلول العام 2041، من المتوقع أن يكون حوالي 13 مليون شخص من كبار السن من مجمل سكان إيران، مما يعني أن عدد سكان البلاد سيكون أكبر سناً في المستقبل، ولابد من الاستثمار اليوم لتلبية احتياجات المجتمع الأكبر.

الرئيس الأمريكي زار المنطقة بهدف تسويق وتمويل وتغطية جرائم الكيان الصهيوني

وفي الجزء الثاني من خطبة الجمعة لليوم، تناول خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد"، زيارة ترامب للمنطقة وتصريحاته بشأن إيران، قائلا: الرئيس الأمريكي الذي زار المنطقة في الأيام الأخيرة بهدف تسويق وتمويل وتغطية الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، أدلى بتصريحات لو تجاوزت الجزء المبتذل والسطحي والسخيف منها لوجدتها في مستوى آخر يحرف الواقع والحقائق الواضحة بوقاحة فادحة.

واكد حجة الاسلام ابو ترابي فرد على انه ،وتحديدا في الوقت الذي كشف فيه الكيان الصهيوني عن نصف وجهه المظلم والقبيح، وارتكب أبشع المجازر والإبادة الجماعية الاستعمارية نيابة عن الغرب، وخاصة أمريكا، وانتهك السيادة الوطنية والإقليمية لسورية ولبنان واليمن ، واحتل عسكريا أراضي في الدول العربية والإسلامية مثل لبنان وسورية؛ يشير ترامب وبكل وقاحة إلى إيران باعتبارها تهديدا للأمن الإقليمي.

تصوير إيران كتهديد للمنطقة لا يمكن أن يشكل غطاء للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني

واعتبر خطيب جمعة طهران بان إيران تشكل تهديدا لأمريكا والكيان الصهيوني وهي عامل اقتدار وتأييد ورعاية ووحدة للأمة الإسلامية،مؤكدا على ان تصوير إيران كتهديد للمنطقة لا يمكن أن يشكل غطاء للجرائم العشرة آلاف ومائة التي ارتكبها الصهاينة خلال عدوانهم على غزة منذ 470 يوما.

ولفت حجة الاسلام ابو ترابي فرد الى ان مكتب الإعلام التابع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد افاد في شهر آذار/مارس 2025، أن الكيان الصهيوني قتل خلال هذه الفترة أكثر من 50 ألف مدني، و18 ألف طفل، وأكثر من 12 ألف امرأة، بدعم غربي سياسي وإعلامي.

واضاف خطيب جمعة طهران ، بأنه وتزامنا مع تواجد الرئيس الأمريكي في المنطقة وتقديم نفسه كموفر للأمن للدول الإسلامية، مع الدعم الكامل من الولايات المتحدة، يُحرم قطاع غزة من الوصول إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وتُعرض حياة 3،500 طفل لخطر الموت وأكثر من 25 ألف جريح ومريض بحاجة إلى العلاج الفوري تحت الحصار الكامل ونحن نشهد إبادة جماعية لهم بالأسلحة الأمريكية.

وتابع : انه ومنذ أحداث 18 /آب /أغسطس 1953 المخزية وسقوط حكومة مصدق الشعبية وحتى يومنا هذا، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، لم تتردد الحكومات الأمريكية في ارتكاب أي شر يهدد الأمن القومي والإقليمي، ويعرقل تقدم إيران وتطورها، ويحسن مستوى الرفاه العام، علاوة عن ان الدعم المستمر لنظام صدام الإجرامي وفرض أشد العقوبات والضغوط الاقتصادية والمالية عليه يشكلان انتهاكا لحقوق الانسان لدى الشعب الإيراني.

وأعرب حجة الاسلام أبو ترابي فرد عن أمله في وحدة وسلامة الأمة الإسلامية ووقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة في فلسطين المحتلة وغزة، مما يمهد الطريق لزيادة اقتدار الأمة الإسلامية وحماية مصالح شعوب المنطقة في مواجهة التجاوزات الأمريكية.

انتهى**ر.م