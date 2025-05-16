غريب آبادي وتخت روانجي يلتقيان نائب رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

عقب لقاء مشترك بين مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية والقانونية والدولية، "مجيد تخت روانجي" و"كاظم غريب آبادي"، والمديرين السياسيين لدول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في إسطنبول؛ من المقرر أيضًا أن يلتقي نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "اولاف سكوج"، بالوفد الإيراني.

وفي وقتٍ سابق، كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، "كاظم غريب آبادي"، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "استضفنا أنا والدكتور تخت روانجي المديرين السياسيين للترويكا الأوروبية في إسطنبول."

وأضاف غريب آبادي: "تبادلنا وجهات النظر وناقشنا آخر مستجدات المحادثات النووية غير المباشرة ورفع الحظر."

وتابع مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قائلًا: "تعتزم إيران والدول الأوروبية الثلاث الحفاظ على الدبلوماسية واستغلالها على النحو الأمثل. وإذا لزم الأمر، سنلتقي مرة أخرى."

انتهى**ر.م