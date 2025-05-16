غريب ابادي : تخصيب اليورانيوم خط إيران الأحمر و لا رجعة فيه

ورداً على مخاوف أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كتب مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية "غريب ابادي" على منصة اكس: أطراف المفاوضات تعلم جيدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل أبدا عن الإنجازات التي حققتها بدماء الشهداء وبأثمان باهظة."

واضاف غريب ابادي:"التخصيب هو خطنا الأحمر ولا رجعة فيه،كما انه لا يجوز قبول أي وقف للتخصيب."

في وقت سابق، كتب أحد المستخدمين على شبكة إكس: "استاذ غري آبادي، لا تقبل بوقف التخصيب بأي حال من الأحوال ولأي فترة من الزمن!،واعلموا أن أمريكا ليست وفية لمثل هذه الوعود".

انتهى**ر.م