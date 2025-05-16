١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٢٥ م
رمز الخبر: 85834586
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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في تعليق له على منصة اكس؛

غريب ابادي : تخصيب اليورانيوم خط إيران الأحمر و لا رجعة فيه

١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٢٥ م
رمز الخبر: 85834586
غريب ابادي : تخصيب اليورانيوم خط إيران الأحمر و لا رجعة فيه

طهران/16 ايار/مايو/ارنا-ردا على مخاوف أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كتب مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية: "التخصيب هو خطنا الأحمر ولا رجعة فيه،كما انه لا يجوز قبول أي وقف للتخصيب."

ورداً على مخاوف أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كتب مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية "غريب ابادي" على منصة اكس: أطراف المفاوضات تعلم جيدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل أبدا عن الإنجازات التي حققتها بدماء الشهداء وبأثمان باهظة."

واضاف غريب ابادي:"التخصيب هو خطنا الأحمر ولا رجعة فيه،كما انه لا يجوز قبول أي وقف للتخصيب."

في وقت سابق، كتب أحد المستخدمين على شبكة إكس: "استاذ غري آبادي، لا تقبل بوقف التخصيب بأي حال من الأحوال ولأي فترة من الزمن!،واعلموا أن أمريكا ليست وفية لمثل هذه الوعود".

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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