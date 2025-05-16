ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة الى 53,119 شهيدا

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم الجمعة، أن من بين الحصيلة 2985 شهيدا و8173 مصابا، منذ 18 آذار/مارس الماضي، بعد استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 109 شهداء، و216 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم 93 شهيدا وأكثر من 200 مصابا، نتيجة مجازر الاحتلال واستهدافاته بحق المدنيين في قطاع غزة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر 2023، إلى 53 ألفا و119 شهيدا و120 ألفا و214 مصابا.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

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