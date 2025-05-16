عراقجي: ليس هناك اي سيناريو يمكن ان تتنازل فيه ايران عن حقها في تخصيب اليورانيوم

وفي منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي اكس، اليوم الجمعة، اكد وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الى أن إيران لم تتسلم أي مقترحات مكتوبة من امريكا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بشأن اتفاق نووي محتمل، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن إيران تلقت اقتراحا من هذا القبيل.

واضاف عراقجي: في الوقت نفسه، تظل الرسائل التي نتلقاها نحن والعالم مربكة ومتناقضة، في حين ان موقف إيران يظل ثابتا وواضحا.

وتابع : احترموا حقوقنا وارفعوا العقوبات؛ في هذه الحالة سيكون هناك اتفاق.

وكتب ايضا عراقجي: دعوني أكون واضحا، ليس هناك سيناريو يمكن أن تتخلى فيه إيران عن حقها الذي اكتسبته بصعوبة في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وهو الحق الذي تتمتع به أيضا جميع الدول الأعضاء الأخرى في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وختم عراقجي منشوره هذا، مؤكدا على ان الشعب الإيراني العظيم أثبت قوته وصموده في وجه من حاولوا فرض هيمنتهم عليه، موضحا بأن ايران ترحب دائما بالحوار المبني على الاحترام المتبادل وترفض دائما أي شكل من أشكال البلطجة والتهديد.

يشار الى ان ترامب صرح للصحفيين ،اليوم الجمعة، وهو على متن الطائرة التي تقله من العاصمة الإماراتية الى واشنطن،بأن بلاده قدمت مقترحا رسميا لإيران في إطار المحادثات غير المباشرة التي تجري بوساطة سلطنة عمان.

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