عراقجي: منتدى طهران للحوار مبادرة جيدة جدًا

وقال عراقجي، اليوم الجمعة ، في لقاء مع أعضاء المنظمة الدولية "باجواش" (مكافحة الأسلحة النووية والدمار الشامل) الذي عقد في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في إشارة إلى انعقاد منتدى طهران للحوار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل: "منتدى طهران للحوار مبادرة جيدة للغاية بدأت قبل عدة سنوات ويجمع مفكرين من مختلف البلدان في طهران لمناقشة القضايا العالمية والإقليمية".

وأشار إلى أن أكثر من 200 ضيف أجنبي سيشاركون في هذه الدورة من منتدى حوار طهران، وتابع: "من بين مراكز الفكر المشاركة في هذا المنتدى منظمة "باجواش" المرموقة للغاية، التي تنشط في مجال دراسات نزع السلاح على الساحة الدولية ومعروفة بنشاطها والمعلومات التي تنتجها".

وقال وزير الخارجية: "إن بعض أعضاء هذه المنظمة سيجرون محادثات منفصلة مع المفكرين والاطراف الإيرانية في مكتب الدراسات بوزارة الخارجية يوم السبت، وهذا هو مقدمة لمنتدى الحوار في طهران".

وفي إشارة إلى الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة مع أعضاء منظمة باجواش الدولية اضاف عراقجي: "كان ضيوف هذا الاجتماع من منظمة باجواش والأطراف الإيرانية، بمن فيهم المهندس محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية، وكان اجتماعا جيدا للغاية. وكانت المعلومات التي قدمتها المنظمة في شكل عرض فيديو لتاريخ أنشطة إيران مفيدة للغاية.

يذكر أن اللقاء ناقش أيضا المحادثات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة وأبعادها المختلفة، وقضية التعاون النووي ونظام منع الانتشار.

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