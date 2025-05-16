الصين: نحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "إن الصين ملتزمة بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للقضية النووية الإيرانية".

وأكد: "نحن نولي أهمية كبيرة لالتزام إيران بعدم السعي لامتلاك الأسلحة النووية، ونحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ونعارض أي اجراءات حظر أحادية الجانب وغير قانونية ضدها".

وأشار لين جيان إلى أن الصين ستحافظ على التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية، وستلعب دورا بناء في إيجاد حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف، ويلتزم بنظام منع الانتشار النووي الدولي، ويعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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