عدوان إسرائيلي على مينائي الحُدَيْدَة والصليف في اليمن.. وصنعاء تتوعد برد مؤلم

وأفادت وزارة الصحة اليمنية باستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على ميناء الصليف، فيما أصيب 6 آخرون في ميناء الحديدة، في حصيلة غير نهائية.

وقالت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي إنّ نحو 15 طائرة شاركت في الهجوم على اليمن وألقت 35 قنبلة.

من جهته، أقرّ مصدر أمني لقناة "كان" الإسرائيلية بأنّ "هدف مهاجمة موانئ اليمن هو فرض حصار على البلاد". وكان الاحتلال قد شنّ عدواناً على مطار صنعاء الدولي، في الـ6 من شهر أيار/مايو الجاري.

في المقابل، أكد مسؤول عسكري أميركي للميادين أنّ القوات الأميركية لم تشارك في الغارات الإسرائيلية على مينائي الحديدة والصليف في اليمن.

ونفّذ الاحتلال عدوانه على المينائين في أعقاب خروج تظاهرات شعبية مليونية في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات تأكيداً لاستمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته تحت شعار "مع غزة.. لمواجهة الإبادة والتجويع".

*"العدوان الإسرائيلي المتكرر على الموانئ اليمنية سيقابل برد مؤلم"

وعقب العدوان، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنّ تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، هي "بيع للوهم وكسب للوقت".

وتوجّه الحوثي إلى المستوطنين بقوله إنّ نتنياهو وحكومته مستمرون بالفشل، و"أغبياء بتغيير قواعد الاشتباك".

وزارة الخارجية في صنعاء توعّدت بأنّ العدوان الإسرائيلي المتكرر على الموانئ اليمنية سيقابل برد مؤلم، مشيرةً إلى أنّ تكرار استهداف هذه الموانئ دليل على فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أهدافه في اليمن.

وجدّدت التأكيد على استمرار اليمن في موقفه المساند لغزة، داعيةً القمة العربية (التي تنعقد السبت في بغداد) إلى الخروج بموقف عربي قوي يساند الشعب الفلسطيني.

وشدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، اول أمس الخميس، أنّ موقف اليمن في إسناد غزة لم ينقص ولم يتراجع أبداً وهو ثابت على الدوام.

وذكّر بالسعي للعمل على فرض حظر جوي على الاحتلال، والاستمرار في حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.

انتهى ** 2342