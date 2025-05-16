إسلامي: أهداف البرنامج النووي الإيراني شفافة وسلمية

واوضح إسلامي، عقب انتهاء اجتماعه ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين بالخارجية الايرانية مع أعضاء منظمة باجواش الدولية، مساء الجمعة، إن الأعداء ومن منظور سياسي للملف النووي الإيراني يسعون إلى منع تطورنا وتقدمنا وقال: "إن الصورة التي يتم تقديمها عن التكنولوجيا النووية الإيرانية، وخاصة التخصيب، هي أن طهران يمكن أن تتجه نحو الاستخدام العسكري والأسلحة النووية، وهذا تصور مسيس وغير مهني".

وتابع: "لقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً وتكراراً أنه لا يوجد مثل هذا الامر في عقيدتها الدفاعية وأنها لم تتحرك نحو الأسلحة النووية على الإطلاق. طوال كل هذه السنوات، ورغم الضغوط والتهديدات، لم يحدث هذا الامر".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية : ان "قدراتنا وعملياتنا وأهدافنا شفافة وسلمية، والتكنولوجيا النووية الإيرانية تخدم احتياجات البلاد وتخضع للمراقبة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا توجد دولة تخضع لإشراف الوكالة مثل إيران".

وأضاف إسلامي: في عام 2024، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من 450 عملية تفتيش للمنشآت النووية الايرانية، وهو ما يمثل في الواقع نحو 25 في المائة من اجمالي عمليات التفتيش من قبل الوكالة على صعيد العالم، في حين أن طاقتنا تبلغ 3 في المائة من الطاقة الاجمالية العالمية.

وشكر اسلامي، وزير الخارجية قائلا: "إن لقاء الليلة كان خطوة قيمة نحو الحوار حول قضايا وسياسات وتوجهات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ويمكن أن يكون خطوة إيجابية ومساعدة لفريق التفاوض الإيراني ضد نهج أعداء إيران. ويمكننا أيضًا أن نساعد في رفع مستوى الوعي في مجتمعنا بهذه القضية".

من الجدير بالذكر؛ ان منظمة باجواش؛ هي منظمة دولية تعمل على الحد من المخاطر التي تشكلها الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. تسعى المنظمة إلى توفير حلول علمية مبنية على الأدلة لقضايا الأمن العالمي من خلال الحوارات غير الرسمية بين العلماء والسياسيين والخبراء.

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