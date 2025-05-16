عملية طعن لشرطي إسرائيلي في القدس وارتقاء المنفذ شهيدًا

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان مصادر مقدسية ذكرت أن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن وإصابته أحد جنود الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيّرة في أجواء المسجد الأقصى، ونصبت حواجز في عدد من أحياء القدس المحتلة، وواصلت إغلاق أبواب الأقصى، بعد عملية الطعن.

وذكرت القناة “14” العبرية ان شرطياً أصيب بجراح متوسطة في العملية التي وقعت قرب باب السلسلة بالبلدة القديمة ، فيما تم استهداف المهاجم بالرصاص فأصيب بجراح خطيرة.

وهرعت قوات معززة من الشرطة الى المكان وشرعت بمشيط المنطقة بحثاً عن مهاجمين آخرين.

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