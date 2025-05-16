١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85834842
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عملية طعن لشرطي إسرائيلي في القدس وارتقاء المنفذ شهيدًا

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٥٠ ص
رمز الخبر: 85834842
عملية طعن لشرطي إسرائيلي في القدس وارتقاء المنفذ شهيدًا

طهران / 17 ايار/مايو/ارنا- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء الجمعة، على شاب في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية طعن أصيب خلالها ضابط بشرطة الاحتلال، ما أدى لاستشهاده.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان مصادر مقدسية ذكرت أن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن وإصابته أحد جنود الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيّرة في أجواء المسجد الأقصى، ونصبت حواجز في عدد من أحياء القدس المحتلة، وواصلت إغلاق أبواب الأقصى، بعد عملية الطعن.

وذكرت القناة “14” العبرية ان شرطياً أصيب بجراح متوسطة في العملية التي وقعت قرب باب السلسلة بالبلدة القديمة ، فيما تم استهداف المهاجم بالرصاص فأصيب بجراح خطيرة.

وهرعت قوات معززة من الشرطة الى المكان وشرعت بمشيط المنطقة بحثاً عن مهاجمين آخرين.

انتهى ** 2342

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